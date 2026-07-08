Αργεντίνοι και οι πέντε διαιτητές στο Γαλλία-Μαρόκο

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να ορίσει αποκλειστικά Αργεντινούς διαιτητές στον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (9/7, 23:00).

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι πρώτος διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Φακούντο Τέγιο, με βοηθούς τους Χουάν Πάμπλο Μπελάτι και Γκαμπριέλ Τσάντε. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Νταρίο Ερέρα, ενώ καθήκοντα αναπληρωματικού βοηθού θα εκτελέσει ο Κριστιάν Ναβάρο.

Έτσι, και τα πέντε μέλη της διαιτητικής ομάδας προέρχονται από την Αργεντινή, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου ότι η «αλμπισελέστε» παραμένει μέσα στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου αρκετοί φίλαθλοι και αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Αργεντινή έχει ευνοηθεί από ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.