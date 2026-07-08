Τίτλοι τέλους για τον Ρόμπερτ Μακ: Αποσύρεται από την ενεργό δράση στα 35 του

Μετά από μία σπουδαία καριέρα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, ο Ρόμπερτ Μακ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών, λίγες ημέρες μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ο Σλοβάκος μεσοεπιθετικός, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έριξε την αυλαία της ποδοσφαιρικής του πορείας με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.

Με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», τον οποίο υπηρέτησε σε δύο διαφορετικές θητείες, ο Μακ κατέγραψε 117 συμμετοχές, σημειώνοντας 33 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Στην ανάρτησή του, ο Σλοβάκος ανέφερε:

«Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια αδράνειας στο Instagram, αυτό μάλλον αξίζει τη δική του ανάρτηση. Όλα φτάνουν στο τέλος τους και σήμερα είναι η ώρα να κλείσω ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άθλημα για μένα. Ήταν το πάθος μου, ο δάσκαλός μου κι ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού μου.

Ευχαριστώ όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη μου προπόνηση μέχρι τον τελευταίο μου αγώνα. Στην οικογένειά μου, για την ατελείωτη υποστήριξή τους. Σε κάθε προπονητή και συμπαίκτη με τον οποίο μοιράστηκα τα αποδυτήρια μαζί με τα γέλια, τις νίκες και τις ήττες. Και, φυσικά, σε όλους τους οπαδούς. Η υποστήριξή σας είτε στις κερκίδες είτε παρακολουθώντας από το σπίτι ήταν το μεγαλύτερο κίνητρό μου. Σας ευχαριστώ για κάθε λεπτό στο γήπεδο. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω κάθε σύλλογο που είχα το προνόμιο να εκπροσωπήσω και, φυσικά, την εθνική ομάδα της Σλοβακίας. Ήταν απίστευτη τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να πετύχουμε τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές μαζί.

Σας ευχαριστώ».