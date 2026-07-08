Όρθιος μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Αλιασίμ ο Τζόκοβιτς!

Ο αλύγιστος Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε 5 ώρες και 15 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ στα προημιτελικά του Wimbledon και να... πέσει πάνω στον Γιάνικ Σίνερ!

Απίστευτος ο 39χρονος Σέρβος, υπέταξε τον κατά περίπου 13 χρόνια μικρότερό του Καναδό με 7-6(4), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) θα διεκδικήσει την Παρασκευή (10/7) κόντρα στον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Φαβορί στα χαρτιά δεν είναι, ειδικά μετά από αυτή την εξαντλητική αναμέτρηση, όμως νίκησε τον Σίνερ πριν από έξι μήνες στη Μελβούρνη, γιατί να μην το κάνει και τώρα;

Με επτά τίτλους και οκτώ σερί ημιτελικούς στο Λονδίνο, άλλωστε, ξέρει πολύ καλά τα... κατατόπια και δεν θα αφήσει έτσι εύκολα την ευκαιρία να διεκδικήσει το 25ο major του!

Το ματς, πάντως, του είχε φύγει μέσα από τα χέρια, μέχρι να το κλείσει στο ματς τάι μπρέικ...

Μετά τη μοιρασιά των δύο πρώτων σετ, ο Νόλε έπαιξε εκπληκτικά στο τρίτο και πήρε αφού πήρε το προβάδισμα με 2-1, μπήκε για τα καλά στη θέση του οδηγού με το μπρέικ στο τέταρτο σετ.

Ο Φίλιξ, ωστόσο, άρχισε να ανεβάζει το επίπεδό του και σχεδόν ανέλπιστα πήρε το μπρέικ πίσω, έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και έφερε το ματς στα ίσα μέσα σε πανζουρλισμό!

Στο πέμπτο σετ ο Νόλε απείλησε με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ (0/3 μπρέικ πόιντ), αλλά από εκεί πέρα οι δύο παίκτες δεν απειλήθηκαν στο σερβίς τους.

Με το ωράριο των 23.00 να πλησιάζει, οι διαφορές λύθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ, όπου ήταν από την αρχή πιο δυνατός και όλα ξεκαθάρισαν όταν βρέθηκε μπροστά με 7-3. Τελικά, έκλεισε τον αγώνα με ένα ακόμα μίνι μπρέικ στο πρώτο του ματς πόιντ στο 9-4, μόλις επτά λεπτά πριν... πέσουν τα φώτα στο Centre Court!

Στο head to head με τον Σίνερ, ο Ιταλός προηγείται με 6-5 έχοντας κερδίσει πέντε από τα έξι τελευταία ματς τους.