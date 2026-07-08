Η δουλειά συνεχίζεται για την ΑΕΚ στην Ολλανδία, μέσα ο Αλεξίου (pics)

Τρίτη ημέρα προπονήσεων για την ΑΕΚ που συνεχίζει τη δουλειά στο Άπελντοορν της Ολλανδίας...

Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, δουλεύουν εντατικά ενώ το πρόγραμμα ακολουθεί και ο Χρήστος Αλεξίου που ανακοινώθηκε το μεσημέρι και τυπικά.

Θυμίζουμε, πως ο Σέρβος τεχνικός, έχει πάρει 29 ποδοσφαιριστές στο Άπελντοορν για το βασικό στάδιο προετοιμασίας οι οποίοι έγιναν 31 μετά την επισημοποίηση των μεταγραφών των Κάαν Καϊρίνεν - Χρήστος Αλεξίου.

Στην Ολλανδία δεν έχουν ταξιδέψει οι «κομμένοι» Φραντζί Πιερό και Πάολο Φερνάντες που είναι υπό παραχώρηση αλλά και ο Ορμπελίν Πινέδα που βρίσκεται σε άδεια λόγω των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ με το Μεξικό.

Δείτε φωτογραφίες από την σημερινή απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στο Άπελντοορν της Ολλανδίας εκεί όπου πραγματοποιεί φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.