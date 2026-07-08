Eπίσημο: Στην ΑΕΚ ο Αλεξίου - Τι ισχύει με την οψιόν (pic)

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Χρήστος Αλεξίου με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του με την μορφή δανεισμού από την Ίντερ.

Η Ένωση, έχει το δικαίωμα το επόμενο καλοκαίρι να αγοράσει τον διεθνή - με την εθνική Ελπίδων - κεντρικό αμυντικό με 3 εκατ. ευρώ που είναι η οψιόν, ενώ η Ίντερ από την πλευρά της, έχει ουσιαστικά μια buy-back option που της δίνει το δικαίωμα, εάν το θελήσει, πληρώνοντας ένα ποσό λίγο πάνω από 3 εκατ., να κρατήσει εκείνη τον παίκτη. Η buy-back option έχει ισχύ μονο για το προσεχές καλοκαίρι, αν δεν γίνει χρήση της, η Ιντερ χάνει μετά το δικαίωμα να τον πάρει πίσω.

Φυσικά η ΑΕΚ, πληρώνει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιό του Αλεξίου, αλλά δεν θα καταβάλλει ενοίκιο στην Ίντερ. Το μόνο που θα πληρώσει, είναι η οψιον το προσεχές καλοκαίρι που επαναλαμβάνουμε ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε πως ο Χρήστος Αλεξίου που επέλεξε και θα φορά τον νούμερο «5», βρίσκεται από την πρώτη μέρα στην Ολλανδία και ακολουθεί κανονικά το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή με την Κ21 αμυντικού Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς.

Ο Χρήστος Αλεξίου γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει ύψος 1,86 μ. Σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ατρομήτου και μόλις στα 16 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ίντερ, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του.

Η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ στα τμήματα υποδομής του ιταλικού συλλόγου ήταν γρήγορη και σταθερή, φτάνοντας να γίνει αρχηγός της Primavera, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25. Επίσης, υπήρξε διεθνής με τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 εμφανίσεις με την Εθνική Κ21.

Χρήστο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ.

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας»!