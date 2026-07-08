Οι πρώτες στιγμές του Αλεξίου στα «κιτρινόμαυρα» και η ξενάγηση του στην ALLWYN Arena (vid)

Η ΑΕΚ ετοίμασε ένα όμορφο βίντεο από τις υπογραφές και την παρουσίαση του Χρήστου Αλεξίου ο οποίος από σήμερα αποτελεί και τυπικά παίκτη του Δικεφάλου.

Η Ένωση κατέγραψε αυτές τις πρώτες στιγμές του 21χρονου αμυντικού ο οποίος ξεναγήθηκε στην ALLWYN Arena και πάτησε και αγωνιστικό χώρο.

Προφανώς είναι βίντεο που έχει ετοιμάστηκε πριν την αναχώρηση για την Ολλανδία καθώς θυμίζουμε πως ο Αλεξίου βρίσκεται κανονικά στο Άπελντοορν και συμμετέχει στο πρόγραμμα της ομάδας.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και το σχετικό βίντεο:

Ο Χρήστος Αλεξίου αποτελεί από σήμερα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Ο νεαρός Έλληνας αμυντικός ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα μας και αρχίζει το… κιτρινόμαυρο κεφάλαιο της πολλά υποσχόμενης καριέρας του.

Το ΑΕΚ TV κατέγραψε στιγμές από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 21 ετών άσου, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και φωτογραφήθηκε στην Allwyn Arena.