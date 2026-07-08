Το NBΑ συναντήθηκε με τις ομάδες του BCL: Το πλάνο για τη νέα λίγκα

Άνθρωποι του ΝΒΑ βρέθηκαν στην κλήρωση του BCL και συζήτησαν με τις ομάδες για τα πλάνα τους για τη νέα λίγκα στην Ευρώπη.

Mετά από πρόσκληση της FIBA, το NBA εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να μιλήσει με όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν στην επερχόμενη σεζόν 2026-27 του Basketball Champions League σχετικά με τα σχέδιά τους για ένα νέο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.

Το NBA υπογράμμισε γιατί η προτεινόμενη δομή του παράλληλα με τη FIBA ​​είναι πιο ανοιχτή από το τρέχον οικοσύστημα, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους ευρωπαϊκούς συλλόγους και είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο.

Το NBA επανέλαβε ότι κάθε ευρωπαϊκός σύλλογος θα έχει την ευκαιρία να προκριθεί στο νέο κορυφαίο πρωτάθλημα με βάση την αθλητική αξία του είτε μέσω του Basketball Champions League είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά που θα διεξάγεται στο τέλος της σεζόν μεταξύ των καλύτερων ομάδων από τα εγχώρια πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη.

Το NBA επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει να στοχεύει στην έναρξη αυτού του πρωταθλήματος τον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα, οι σύλλογοι θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους από το BCL της ερχόμενης σεζόν, αλλά και μέσω του προκριματικού τουρνουά που θα γίνει επόμενο καλοκαίρι.

Είναι απολύτως επιβεβαιωμένη η διαδρομή συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα μέσω του BCL συνάμα με το προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν.

Το NBA συζήτησε επίσης το γεγονός ότι οι ομάδες που προκρίνονται μέσω του BCL αλλά και των προκριματικών και έχουν καλή απόδοση στη διοργάνωση, μπορεί να είναι επιλέξιμες και για την επόμενη σεζόν. Συμπλήρωσαν δε, ότι οι εργασίες για αυτόν τον μηχανισμό βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το NBA μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο οικονομικό μοντέλο, συζητώντας πώς θα βελτιώσει τα οικονομικά του μπάσκετ και θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό όλες τις ομάδες εξίσου - τόσο τις ομάδες που προκρίνονται όσο και αυτές με μόνιμες άδειες.

Μέσα στα πρώτα 10 χρόνια, το NBA σχεδιάζει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε διανομές προς τις ομάδες, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για το ξεκίνημα και σαφείς δρόμους προς την κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Όλες οι ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των franchise όσο και των ομάδων που προκρίνονται, θα λάβουν την ίδια εγγυημένη βασική πληρωμή και θα έχουν ακριβώς ίδιες παροχές σε επίπεδο βραβείων με βάση την απόδοση στο γήπεδο. Η μέση κατανομή σε αυτό το πρωτάθλημα θα είναι πολλαπλάσια υψηλότερη από την τρέχουσα μέση κατανομή χρημάτων στην EuroLeague. Πρόσθεσαν δε ότι θα αυξηθεί επίσης με την πάροδο του χρόνου.

Τέλος, το NBA συζήτησε τον στόχο του να κάνει το άθλημα πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο μαζί με τη FIBA. Το NBA επανέλαβε την επιθυμία του να προσφέρει οικονομική υποστήριξη και πόρους σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοσύστημα του μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των συλλόγων και των υφιστάμενων προγραμμάτων για την ανάπτυξη παικτών, προπονητών και διαιτητών σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού.

Επίσης, όπως ανάφερε στην ομιλία του πριν την κλήρωση του BCL, ο Πατρίκ Κομνηνός, ο 1ος και ο 2ος κάθε διοργάνωσης θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο NBA Εurope, ενώ ο ο 3ος θα συμπεριλαμβάνεται στο τουρνουά πρόκρισης που θα γίνεται στο τέλος της σεζόν,

«Πάντα περιμένουμε ότι η επόμενη σεζόν θα είναι η καλύτερη όλων των εποχών, αλλά σε αυτή την ενδεκάδα, έχουμε τα δεδομένα που μας υποστηρίζουν. Μεταξύ των 32 ομάδων της Κανονικής Περιόδου, θα έχουμε 10 πρωταθλητές εθνικών πρωταθλημάτων και από τις 54 ομάδες σε ολόκληρη την κλήρωση, ένα εντυπωσιακό 80% έφτασε τουλάχιστον στους Ημιτελικούς των εγχώριων πρωταθλημάτων τους», δήλωσε ο Πατρίκ Κομνηνός και πρόσθεσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο νικητής και ο φιναλίστ της 11ης σεζόν του Basketball Champions League θα προκριθούν για την πρώτη σεζόν του πρωταθλήματος που υποστηρίζεται από το NBA και τη FIBA, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027. Είναι μεγάλη μας χαρά που η αθλητική αξία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της νέας διοργάνωσης και είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία μας με το NBA θα αναδιαμορφώσει το ευρωπαϊκό τοπίο του μπάσκετ προς το καλύτερο».