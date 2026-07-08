ΠΑΟΚ: Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία που δεν τα παράτησε ποτέ!

Πίσω από τον Γάλλο χαφ δεν κρύβεται μόνο ένα πλούσιο βιογραφικό, αλλά και μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία ετοιμάζεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ.

Πίσω από τον έμπειρο Γάλλο χαφ, κρύβεται μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική διαδρομή και μια προσωπικότητα που αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τις δηλώσεις του όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που βασίστηκε αποκλειστικά στο ταλέντο του. Αντίθετα, ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι η καριέρα του…χτίστηκε πάνω στην επιμονή, τη δουλειά και την ανθεκτικότητα.

«Ήρθα από το πουθενά»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ως παίκτης της Ρεν τον Οκτώβριο του ΄24, με αφορμή τη συμπλήρωση 400 επαγγελματικών αγώνων, ο Σανταμαρία έκανε μια αναδρομή στην πορεία του, αποκαλύπτοντας πως τίποτα δεν του χαρίστηκε.

«Ήρθα από το πουθενά. Έπρεπε να δουλέψω για τα πάντα. Δεν τα παράτησα ποτέ και αυτό διαμόρφωσε τον χαρακτήρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως όταν αποχώρησε από το εκπαιδευτικό κέντρο της Σατορού έμεινε χωρίς ομάδα, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μπουρζ και χρειάστηκε να περιμένει τέσσερα χρόνια μέχρι να γίνει επαγγελματίας.

Για τον ίδιο, εκείνη η περίοδος ήταν αυτή που τον διαμόρφωσε ως άνθρωπο και ποδοσφαιριστή.

Το μότο που τον ακολουθεί

Αν υπάρχει μία φράση που συνοδεύει τον Σανταμαρία σε όλη την καριέρα του, αυτή είναι η εξής:

«Αν θέλεις να εξελιχθείς, πρέπει να ξέρεις να ακούς».

Ο Γάλλος μέσος θεωρεί ότι η συνεχής εξέλιξη περνάει μέσα από τη διάθεση να ακούς συμβουλές και να μαθαίνεις, είτε από προπονητές, είτε από συμπαίκτες.

Όπως έχει δηλώσει, ακόμη και σήμερα ζητά τη γνώμη πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μεταφέρει τις δικές του εμπειρίες στους νεότερους.

«Δεν μου αρέσει ο πάγκος»

Ο ανταγωνισμός είναι ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τον χαφ που έρχεται να προστεθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ ότι δεν του αρέσει να μένει εκτός ενδεκάδας, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του είναι πάντα να κερδίζει τη θέση του μέσα από την καθημερινή δουλειά.

Παράλληλα, υποστηρίζει πως ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλύτερη ολόκληρη την ομάδα, αρκεί να υπηρετεί το κοινό καλό και όχι τον ατομισμό.

Οι λέξεις που επαναλαμβάνει διαρκώς είναι η δουλειά, η επιμονή, η πειθαρχία, η ανθεκτικότητα, η ομαδικότητα και ο ανταγωνισμός.

Η εμπειρία της Bundesliga

Το πέρασμά του από τη Φράιμπουργκ αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο σταθμό στην καριέρα του.

Παρότι επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Ρεν, ο Σανταμαρία αποκάλυψε πως η επιθυμία του ήταν να παραμείνει στη Γερμανία.

«Ήθελα να μείνω στη Bundesliga, όμως παρουσιάστηκε η ευκαιρία της Ρεν. Δεν ήταν το αρχικό μου πλάνο, αλλά ήταν μια εξαιρετική πρόκληση», είχε δηλώσει, τονίζοντας πως η χρονιά στη Γερμανία τον έκανε καλύτερο ποδοσφαιριστή και τον βοήθησε να εξελίξει τον τρόπο παιχνιδιού του.

Η ψυχραιμία ως... όπλο

Ο Σανταμαρία έχει μιλήσει και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές ενός αγώνα.

Όπως έχει εξηγήσει, ακόμη και όταν η ομάδα του δέχεται γκολ, θεωρεί πως οι επόμενες στιγμές είναι οι πιο κρίσιμες και εκεί πρέπει να βγει μπροστά ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής.

«Τα πέντε λεπτά μετά από ένα γκολ είναι τα πιο σημαντικά. Εκεί πρέπει να βοηθήσεις την ομάδα να αντιδράσει», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι έλεγε η Βαλένθια για τον Σανταμαρία

Η Βαλένθια, ανακοινώνοντας την απόκτησή του το καλοκαίρι του ΄25, τον χαρακτήρισε ποδοσφαιριστή που προσφέρει ισορροπία στη μεσαία γραμμή, ξεχωρίζει στις ανακτήσεις μπάλας, διαθέτει υψηλή τακτική πειθαρχία, μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του και παράλληλα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη από χαμηλά.

Πρόκειται ουσιαστικά για το scouting report που συνοδεύει τον Σανταμαρία τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.