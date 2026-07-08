Οι ελληνικές συμμετοχές, οι ημερομηνίες και οι πιθανοί αντίπαλοι σε Challenge Cup και CEV Cup

Η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2026-27 έχει ήδη ξεκινήσει, με τέσσερις ελληνικές ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα Κύπελλα της CEV, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να προστεθεί ακόμη μία.

Στο CEV Challenge Cup θα συμμετάσχουν ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, οι οποίοι κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα στη Novibet Volley League 2025-26.

Η διοργάνωση ξεκινά από τη φάση των «64» και το επίπεδο αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό, καθώς στο ταμπλό βρίσκονται αρκετές ομάδες με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως η Φενέρμπαχτσε, η Σουβάουκι, η Τουρκουά, η Γκίσεν και η Ντίρεν.

Η ελληνική εκπροσώπηση στο Challenge Cup ενδέχεται να αυξηθεί. Η Καλαμάτα 80 Affidea θα φιλοξενήσει και θα συμμετάσχει στο Βαλκανικό Κύπελλο και, εφόσον κατακτήσει το τρόπαιο, θα εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο για τη διοργάνωση.

Έτσι, στην κλήρωση της 15ης Ιουλίου θα βρίσκονται σίγουρα ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, ενώ είναι πιθανό να προστεθεί και τρίτος ελληνικός εκπρόσωπος.

Οι ημερομηνίες του Challenge Cup 2026-27

Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου

Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου

Προημιτελικοί: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου

Τελικοί: 24 Μαρτίου και 31 Μαρτίου

Οι ομάδες στο Challenge Cup τη σεζόν 2026-27

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

ΟΦΗ (Ελλάδα)

Γκρατς (Αυστρία)

Αΐχ Ντομπ (Αυστρία)

Άχελ (Βέλγιο)

Άλστ (Βέλγιο)

Λοκομοτίβ Άβια (Βουλγαρία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Όσιγιεκ (Κροατία)

Καστέλα (Κροατία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Λίμπερετς (Τσεχία)

Μπρνο (Τσεχία)

Νορντένσκοφ (Δανία)

Μελίγια (Ισπανία)

Σορία (Ισπανία)

Θισνέρος (Ισπανία)

Τάρτου (Εσθονία)

Παρνού (Εσθονία)

Ακά (Φινλανδία)

Σασταμάλα (Φινλανδία)

Τουρκουά (Γαλλία)

Ντίρεν (Γερμανία)

Γκίσεν (Γερμανία)

Ελόρ (Ουγγαρία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Χαποέλ Άκο (Ισραήλ)

Φεριζάι (Κόσοβο)

Ρίγα (Λετονία)

Στρούσεν (Λουξεμβούργο)

Λορεντσβάιλερ (Λουξεμβούργο)

Στρούμιτσα (Βόρεια Μακεδονία)

Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)

Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Μπέρνεβελντ (Ολλανδία)

Χάουζεν (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Φόρντε (Νορβηγία)

Σουβάουκι (Πολωνία)

Μπρασόφ (Ρουμανία)

Μάριμπορ (Σλοβενία)

Τόπολα (Σερβία)

Μιλάνοβατς (Σερβία)

Γενεύη (Ελβετία)

Γιόνα (Ελβετία)

Νέφελς (Ελβετία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Κομάρνο (Σλοβακία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Χόροντοκ (Ουκρανία)

Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)

Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου

ΠΑΟΚ και Μίλων στο CEV Cup

Στο CEV Cup της νέας αγωνιστικής περιόδου την ελληνική εκπροσώπηση θα αναλάβουν ο ΠΑΟΚ και ο Μίλων. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς εκτός από τις ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους, το ταμπλό θα συμπληρωθεί και από συλλόγους που θα αποκλειστούν στα προκριματικά του CEV Champions League.

Ανάμεσα στις ομάδες που ξεχωρίζουν βρίσκονται η Πιατσέντσα και η Μόντενα από την Ιταλία, η Χάλκμπανκ και η Σπορ Τότο από την Τουρκία, η Σκρα από την Πολωνία, η Μπενφίκα του Σάκη Ψάρρα, αλλά και η Φριντριχσάφεν, η Παρί και η Πουατιέ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Ιουλίου.

Οι ημερομηνίες του CEV Cup 2026-27

Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου

Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου

Play offs: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου

Προημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου

Ημιτελικοί: 23-25 Μαρτίου και 30-31 Μαρτίου ή 1 Απριλίου

Τελικοί: 14 και 21 Απριλίου

Οι ομάδες του CEV Cup 2026-27