Euroleague για Παναθηναϊκό: «Η γαλλική σύνδεση θα αποτελεί πόλο έλξης στην Αθήνα» (pic)

Η Euroleague σε ανάρτησή της αναφέρθηκε στους τρεις Γάλλους του Παναθηναϊκού AKTOR, τονίζοντας πως η σύνδεσή τους θα αποτελεί πόλο έλξης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μία τεράστια κίνηση, καθώς έκανε δικό του τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο πρώην ΝΒΑερ έδειξε πόσο ανυπομονεί να φορέσει τα πράσινα, ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες του με τον Ματίας Λεσόρ και τον Μουσταφά Φαλ.

Μάλιστα, σε αυτή την γαλλική σύνδεση στάθηκε και η Euroleague, η οποία σε ανάρτησή της έγραψε: «Ένα οικείο τρίο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η γαλλική σύνδεση θα αποτελέσει πόλο έλξης στην Αθήνα την επόμενη σεζόν».