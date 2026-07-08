Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ματ Μόργκαν ο Άρης Betsson (pic)

Ο Άρης Betsson προχώρησε σε μία πολύ μεγάλη κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Μόργκαν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Άρης Betsson έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις που έχουν γίνει. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ανακοινώσει τους Ι Τζέι Λίντελ, Γιώργο Τανούλη, Κεμ Μπριτς, Κώστα Αντετοκούνμπο, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς και σήμερα έριξαν ακόμη μία… βόμβα.

Πιο συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν επίσημη την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ματ Μόργκαν για τα επόμενα δύο χρόνια, ο οποίος προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στην Euroleague με την Βίρτους Μπολόνια. Σε 34 αγώνες και 20 λεπτά στο παρκέ στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους και 2,2 ασίστ, ενώ στο ιταλικό πρωτάθλημα μέτρησε 12,9 πόντους και 2,2 ασίστ σε 22 αναμετρήσεις και 18,4 λεπτά συμμετοχής.

Προφανώς, ο 29χρονος έρχεται για να ηγηθεί του συνόλου του Βασίλη Σπανούλη, φέρνοντας ταλέντο και εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Matt Morgan για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Matt Morgan είναι γεννηθείς στις 7 Νοεμβρίου του 1997 και με ύψος 1.93μ. αγωνίζεται στις δύο θέσεις των guard.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson πέρασε την κολεγιακή καριέρα του (2015-2019) στο Cornell. Στην πρώτη του χρονιά μέτρησε 18.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 2.0 ασίστ and 1.4 κλεψίματα, κερδίζοντας μία θέση στην Second Team All-Ivy League.

Το ίδιο πέτυχε και στη δεύτερη σεζόν του, με 18.1 πόντους (πρώτος σκόρερ της περιφέρειας), 4.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ. Η τρίτη χρονιά του ήταν ακόμα καλύτερη, αφού επιλέχθηκε στην First Team All-Ivy League, με 22.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

Ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NCAA το 2019-20 με 22.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ, μετρώντας 51% εντός παιδιάς και 43% στο τρίποντο. Συνολικά πέτυχε 2.333 πόντους στο Cornell, όντας ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών του κολεγίου.

Από το 2019 έως το 2021 αγωνίστηκε στους Raptors 905, θυγατρική ομάδα των Toronto Raptors, με 8.3 και 8.7 πόντους αντίστοιχα.

Το 2021 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του, για λογαριασμό της τουρκικής Konyaspor, με την οποία μέτρησε 21.6 πόντους (με 43% στο τρίποντο), 4.5 ριμπάουντ αι 5.3 ασίστ. Τη σεζόν 2022-23 έπαιξε στη γαλλική Le Mans, με 20.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ ανά αγώνα.

Το 2023 μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία και τους London Lions στους οποίους είχε 17.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Επιδόσεις που του άνοιξαν το δρόμο για τη Euroleague, αφού υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Virtus Bologna. Το 2024-25, σε 74 αγώνες σε πρωτάθλημα και Euroleague, είχε 9.1 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Πέρυσι, σε 66 αγώνες πρωταθλήματος, κυπέλλου και Euroleague, μέτρησε 13 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ».