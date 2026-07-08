Καρυστιανού κατά Μητσοτάκη για ΝΑΤΟ και ελληνοτουρκικά: «"Σιωπή" απέναντι στην αναβάθμιση της Τουρκίας»

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν αξιοποιεί τα διαθέσιμα διπλωματικά εργαλεία για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ και στα ελληνοτουρκικά αποτυπώνει, όπως λέει η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», μια πολιτική σιωπής απέναντι στην αναβάθμιση της Άγκυρας εντός της Συμμαχίας και της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σε ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για «αφωνία» της ελληνικής πλευράς μπροστά σε όσα, όπως υποστηρίζει, συμβαίνουν στην Άγκυρα, ενώ αναφέρεται και σε «απαξίωση» προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Η κριτική της, ωστόσο, δεν μένει στο επίπεδο των εντυπώσεων. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» τρέφεται κυρίως στη μη χρήση του δικαιώματος βέτο από την Ελλάδα σε ζητήματα που, κατά την ίδια, συνδέονται ευθέως με τα εθνικά συμφέροντα.

Η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι το βέτο αποτελεί «αναφαίρετο δικαίωμα» και «κύριο διπλωματικό χαρτί» της χώρας, σημειώνοντας ότι η μη άσκησή του συνιστά, κατά τη δική της διατύπωση, «εθνική προδοσία». Πρόκειται για μια βαριά κατηγορία, που ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης και δείχνει ότι η συζήτηση για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ περνά πλέον και στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης.

«Σιωπή» απέναντι στην Άγκυρα

Η Μαρία Καρυστιανού κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «συναινεί χωρίς αντίδραση» στην αναβάθμιση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στην ευρωπαϊκή άμυνα, χωρίς να κάνει χρήση του δικαιώματος βέτο. Κατά την ίδια, μια τέτοια κίνηση δεν θα αποτελούσε πράξη αντίθετη προς τη Συμμαχία, αλλά «έμπρακτη εκδήλωση εθνικής αξιοπρέπειας».

Αιχμές και για την αντιπολίτευση

Η ανάρτηση περιλαμβάνει και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγορεί για παθητική έως ανύπαρκτη στάση. Σύμφωνα με την ίδια, τα κόμματα έχουν απορροφηθεί από την «προεκλογική ψηφοθηρία», την ώρα που, όπως υποστηρίζει, διαμορφώνονται κρίσιμες ισορροπίες για το μέλλον της χώρας.

«Αισθάνομαι ντροπή, θυμό και απογοήτευση»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει ότι αισθάνεται «ντροπή, θυμό και απογοήτευση» για την πολιτική στάση που, κατά την άποψή της, επιδεικνύεται απέναντι στις ελληνοτουρκικές εξελίξεις και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Στο κλείσιμο της ανάρτησής της, χρησιμοποιεί ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ξεχαστούν ούτε θα συγχωρηθούν «όσοι πρόδωσαν διαχρονικά τη γη των προγόνων μας και των παιδιών μας».

Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:

Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη… pic.twitter.com/NtPmM5WRh1 — Maria Karystianou (@mkaristianou) July 8, 2026

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:

Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη χώρα του.

Θα σταθώ στη δουλικότητα του χαρακτήρα και την πολιτική του βούληση που δεν προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα.

Η σκόπιμη μη άσκηση του βέτο, που είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και το κύριο διπλωματικό μας χαρτί, συνιστά Εθνική Προδοσία και ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και για αυτό.

Συναινεί χωρίς ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή άμυνα, χωρίς να ασκεί βέτο. Και αυτό ενώ η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν είναι αντίθετη στη συμμαχία πράξη. Είναι έμπρακτη εκδήλωση εθνικής αξιοπρέπειας, λέξης άγνωστης για τον κ. Μητσοτάκη και το κόμμα του.

Παράλληλα παθητική έως ανύπαρκτη είναι και η στάση και αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν χαθεί σε «πιο σοβαρά θέματα», όπως η προεκλογική ψηφοθηρία.

Ως Ελληνίδα νιώθω ντροπή , θυμό και απογοήτευση για την πολιτική ανικανότητα και την εν γνώσει αδιαφορία των πολιτικών για το αύριο της χώρας.

Δεν ξεχνάμε όμως, ούτε και βέβαια θα συγχωρήσουμε ποτέ όσους πρόδωσαν διαχρονικά τη γη των προγόνων μας και των παιδιών μας».

Πηγή: newsit.gr