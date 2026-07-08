Ο ανερχόμενος Ντάνι Μουνιόθ που εξετάζει ο Ηρακλής

Το SDNA παρουσιάζει τον 19χρονο αριστερό μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, τις ευρωπαϊκές παραστάσεις με τους «ροχιμπλάνκος» και τις διακρίσεις με την Κ19 της Ισπανίας.

Το όνομα του Ντάνι Μουνιόθ βρέθηκε στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ηρακλή, καθώς δημοσιεύμα από το εξωτερικό αναφέρει ότι ο «Γηραιός» εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 19χρονου αριστερού μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο νεαρός διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, έχοντας καταγράψει 23 συμμετοχές και ένα γκολ με την Under 19 της χώρας της Ισπανίας.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της ακαδημίας της Ατλέτικο και ο οποίος τα τελευταία χρόνια ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία.

Ο Μουνιόθ μετακόμισε στις ακαδημίες της Ατλέτικο σε πολύ νεαρή ηλικία (προερχόμενος από τη Μάλαγα) και εξελίχθηκε βήμα-βήμα μέσα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα των «ροχιμπλάνκος».

Οι άνθρωποι του συλλόγου δεν άργησαν να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για έναν από τους πιο εξελίξιμους αριστερούς μπακ της γενιάς του.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η Ατλέτικο φρόντισε να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2027, δείχνοντας έμπρακτα ότι πιστεύει στις προοπτικές του.

Τα παιχνίδια που τον ανέδειξαν

Η σεζόν που ανέβασε περισσότερο τις...μετοχές του ήταν εκείνη με την Κ19 της Ατλέτικο στο UEFA Youth League.

Ο Μουνιόθ πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι σε κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης, όπως η Άρσεναλ, η Ίντερ και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, συνδυάζοντας την αμυντική του συνέπεια με δημιουργική παρουσία στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου ξεχώρισε ακόμη περισσότερο, έχοντας συμμετοχή με γκολ σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη διοργάνωση.

Η μεγαλύτερη προσωπική αναγνώριση ήρθε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19, όπου οι εμφανίσεις του ήταν από τις πιο σταθερές της διοργάνωσης.

Η παρουσία του στην κορυφαία ενδεκάδα του τουρνουά, αποτέλεσε ακόμη μία επιβεβαίωση ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται μία από τις πιο υποσχόμενες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας στην Ισπανία.