«Συμφώνησε με τους Πέισερς ο Λάρι Νανς» (pic)

Ο Λάρι Νανς Τζούνιορ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ιντιάνα Πέισερς, καθώς συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Οι κινήσεις στο NBA συνεχίζονται και φαίνεται πως ο Λάρι Νανς Τζούνιορ βρήκε τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» αναφέρει πως ο 33χρονος συμφώνησε με τους Ιντιάνα Πέισερς για μονοετές συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αμερικανός την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 3,7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 35 ματς και 12,8 λεπτά στην regular season με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Στα play-offs αγωνίστηκε μόλις σε 2 αγώνες, έχοντας κατά μέσο όρο 2,3 λεπτά συμμετοχής.