Χάλκινο μετάλλιο για τον Κολιτσόπουλο στο Ευρωπαϊκό Κ20

Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 72 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, που διεξάγεται στα Σκόπια.

Στον μικρό τελικό αντιμετώπισε τον Αρμένιο Γκρεγκοριάν και επικράτησε με 3-1, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση.

Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο του 19χρονου Έλληνα αθλητή σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών.

Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση συνεχίζεται με τη Μαρία Λουίζα Γκίκα, η οποία θα αγωνιστεί την Πέμπτη (9/7) για το χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου ηττήθηκε από τη Γερμανίδα Βρεσχ.

Στον αγώνα για την τρίτη θέση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Κουλακίβσκα από την Ουκρανία και της Φαν Κλέουνεν από την Ολλανδία.