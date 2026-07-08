Άρης: Πρώτη προπόνηση στην Πτολεμαΐδα

Η αποστολή του Άρη έφτασε στην Πτολεμαΐδα και πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση

Την πρώτη του προπόνηση στην Πτολεμαΐδα κατά την έναρξη του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής προετοιμασίας ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Άρης, στο αθλητικό κέντρο «Παντελίδης».

Η πρώτη μέρα κύλησε δίχως απρόοπτα, με τους παίκτες να ακολουθούν πρόγραμμα που περιελάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης με παιχνίδι κατοχής, δουλειά στην αμυντική τακτική σε υποομάδες, καθώς και αγωνιστικό παιχνίδι.

Η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» προχωράει αύριο, Πέμπτη με διπλή προπόνηση, καθώς το τεχνικό επιτελείο έχει προγραμματίσει μία πρωινή και μία απογευματινή προπονητική μονάδα.