Άρης: Πρώτη προπόνηση στην Πτολεμαΐδα

Την πρώτη του προπόνηση στην Πτολεμαΐδα κατά την έναρξη του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής προετοιμασίας ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Άρης, στο αθλητικό κέντρο «Παντελίδης».
Η πρώτη μέρα κύλησε δίχως απρόοπτα, με τους παίκτες να ακολουθούν πρόγραμμα που περιελάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης με παιχνίδι κατοχής, δουλειά στην αμυντική τακτική σε υποομάδες, καθώς και αγωνιστικό παιχνίδι.
Η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» προχωράει αύριο, Πέμπτη με διπλή προπόνηση, καθώς το τεχνικό επιτελείο έχει προγραμματίσει μία πρωινή και μία απογευματινή προπονητική μονάδα.