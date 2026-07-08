«Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ο Λεμπρόν - Οι πέντες ομάδες που έχουν ελπίδες για την απόκτησή του»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και πέντε ομάδες πιστεύουν πως μπορούν να τον κάνουν δικό τους.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι για ακόμη μία φορά είναι free agent. Σύμφωνα με το «ESPN», όπως και τις προηγούμενες φορές που ήταν ελεύθερος, έτσι και τώρα ο «Βασιλιάς» κρατάει κλειστά τα χαρτιά του.

Όπως αναφέρεται, η επικοινωνία με τις ομάδες είναι μονόδρομη, με τους οργανισμούς να έχουν επικοινωνία με τον ατζέντη του Λεμπρόν και αυτός να μεταφέρει στον πελάτη του τα πλάνα του.

Μάλιστα, το «ESPN» αναφέρει πως ενώ αρκετά σημάδια δείχνουν πως θα επιστρέψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Ντένβερ Νάγκετς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Φιλαδέλφεια Σίξερς διατηρούν ακόμα ελπίδες για την απόκτησή του.