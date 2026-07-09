Ένα καλοκαίρι, που δίνει -παντού- όραμα σε κάθε Παναθηναϊκό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το πιο… ζεστό καλοκαίρι, που ζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που τους δίνει το δικαίωμα να έχουν όραμα για τη νέα σεζόν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.

Λένε και πολύ σωστά, ότι τα καλοκαίρια δεν κερδίζονται πρωταθλήματα, παρά μόνο εντυπώσεις. Τα πρωταθλήματα και οι τίτλοι κερδίζονται και κρίνονται τον χειμώνα.

Είναι, όμως, το πρώτο καλοκαίρι που οι φίλοι του Παναθηναϊκού βλέπουν, ότι στα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα, μπορούν να οραματίζονται για τη νέα σεζόν και περιμένουν κάθε μέρα που περνάει να μάθουν κάποια μεταγραφή, η περιμένουν με ανυπομονησία να δουν την ομάδα να παίζει.

Αρχίζουμε από το ποδόσφαιρο, που είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια, που στον Παναθηναϊκό έχουν γίνει και σωστές κινήσεις σε επιλογή προπονητή, και επιλογή στελεχών, αλλά και μεταγραφές, που ταιριάζουν με τα θέλω του προπονητή και στο σωστό timing. Μετά από τις τελευταίες εφιαλτικές χρονιές, που φαινόταν τι θα ακολουθήσει στο πρωτάθλημα από νωρίς είναι η πρώτη φορά, που ο κόσμος περιμένει την στιγμή να δει και πάλι την ομάδα.

Στο παιχνίδι με τον Αγιαξ πραγματικά είδαμε έναν Παναθηναϊκό, που αλλάζει φιλοσοφία και ταυτότητα, προς την σωστή κατεύθυνση. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού είδε μία ομάδα -επιτέλους- να πρεσάρει και να αναπτύσσεται ορθολογικά, όπως αρμόζει σε μία μεγάλη ομάδα και όχι με γιόμες. Ο Παναθηναϊκός αποκτάει ταυτότητα και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα φαίνεται όλο και πιο πολύ.

Στις μεταγραφές ήρθαν παίκτες με τεράστια προσωπικότητα, με παραστάσεις από το τοπ επίπεδο της Ιταλίας, όπως ο Ντε Φράι, παίκτες που ήταν από τους κορυφαίους στο φετινό πρωτάθλημα, όπως ο Τσάπρας, τερματοφύλακας από την Μπαρτσελόνα, όπως ο Πένια, επιθετικός, που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, που πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι στην Ελβετία, όπως ο Ραστόντερ, χαφ που ήταν από τους καλύτερους στο πρωτάθλημα Βελγίου όπως ο Καμαρά. Και έπεται και ανάλογη συνέχεια.

Ολοι οι παίκτες ήρθαν βάση ενός σχεδιασμού, που συμφώνησαν ο Κοτσόλης με τον Νίστρουπ και φυσικά ο Μπαλντίνι (με τον Αλαφούζο να δίνει όσα χρήματα χρειάζονται) προκειμένου ο Δανός τεχνικός να παίξει το ποδόσφαιρο, που θέλει και να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Εγιναν σχετικά γρήγορα οι πρώτες κινήσεις σε ένα απαιτητικό καλοκαίρι και αυτό σε συνδυασμό με την εικόνα της ομάδας, την διάθεση της διοίκησης να βάλει όσα λεφτά απαιτούνται, για να ικανοποιηθούν τα θέλω του προπονητή, φέρνουν μετά από χρόνια στον κόσμο της ομάδας την ελπίδα, ότι κάτι καλό πάει να γίνει φέτος.

Το παιχνίδι με τον Αγιαξ πέρασε και πλέον ο κόσμος περιμένει το παιχνίδι του Σαββάτου με την Γκρασχόπερς, για να δει την εικόνα της ομάδας, που είδε στο προηγούμενο ματς.

Η επιλογή του Κοτσόλη στην θέση του τεχνικού διευθυντή, ήταν μία σπουδαία κίνηση, η επιλογή του Νίστρουπ στην θέση του προπονητή, ήταν μία ποδοσφαιρικά σωστή απόφαση, στελεχιακά ο Παναθηναϊκός ενισχύεται με ανθρώπους που και ξέρουν καλά την δουλειά τους, όπως ο Γιουρέλης και νιώθουν το μεγαλείο του συλλόγου. Και ο κόσμος για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια πιστεύει στην ομάδα, στον προπονητή και ότι φέτος γίνεται κάτι προς την σωστή κατεύθυνση. Με κάτω την μπάλα, χωρίς υπερβολές, αλλά σε σωστό δρόμο.

Στο μπάσκετ επέστρεψε ο τεράστιος Ζοτς, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, δίπλα του θα είναι δύο μύθοι, ο Μπατίστ και ο Διαμαντίδης και στις μεταγραφές έρχονται παίκτες τοπ έτοιμοι να υπηρετήσουν το πλάνο του Ομπράντοβιτς. Φαλ, Μπαντιό, Μπόνγκα και το μεγάλο μπαμ ο Γιαμπουσέλε και έχει και… γλυκό. Με αυτά, που έχουν γίνει στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχει ήδη ξεχαστεί η περσινή κακή χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Και όλος ο κόσμος αδημονεί να αρχίσει το πρωτάθλημα και η Ευρωλίγκα.

Απόλυτα δικαιολογημένα ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι χαμογελάει και σκέφτεται, ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις το χειμώνα να ζήσει χαρές, που ειδικά στο ποδόσφαιρο έχει να ζήσει εδώ και 16 χρόνια.

Χαμηλά την μπάλα και τα καλύτερα είναι μπροστά…

*Την Πέμπτη το βράδυ θα γίνει στις 8:30 στο καφέ του «Τάφου τού Ινδού» στην Λεωφόρο η παρουσίαση του Graphic novel «Λεωφόρος Ηρώων, Παναθηναϊκός θα πει αντίσταση». Ομιλητές θα είναι ο Σωτήρης Νίνης, ο Νίκος Παππάς, η Αθηνά Παπαφωτίου, ο Κωνσταντίνος Κολέτσος, ο Ανδρέας Οικονόμου. Καλό θα είναι όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε και να στηρίξετε την προσπάθεια των παιδιών.