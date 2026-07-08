Φορτούνης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα, σκληρή η προετοιμασία»

Ο Κώστας Φορτούνης παραχώρησε δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά το νικηφόρο (2-1) φιλικό απέναντι στην Ράκοβ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



Για το πώς ένιωσε όταν σκόραρε και που φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο, χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε όλους τους στόχους, να τους κατακτήσουμε. Και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια».



Για το πώς κυλάει η προετοιμασία: «Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται».