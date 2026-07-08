Κοκκινόπουλος: «Προθάλαμος για ό,τι έπεται το Τουρνουά Φιλίας»

Ο προπονητής της Εθνικής Παμπαίδων, Σωτήρης Κοκκινόπουλος, μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας και την συμμετοχή της στο Τουρνούα Φιλίας.

Η Εθνική Παμπαίδων έκανε την δική της μίνι προετοιμασία για το καθιερωμένο ραντεβού του Τουρνουά Φιλίας, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στην Ισπανία από τις 10 ως τις 12 Ιουλίου. Ο Σωτήρης Κοκκινόπουλος είναι αυτός που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε στην προετοιμασία και στη σημασία της συμμετοχής στο τουρνουά.

«Είχαμε κάνει στη διάρκεια της χρονιάς ένα διήμερο και ένα τετραήμερο προπονήσεων, είχαμε βάλει και δύο φιλικά με την Κροατία σε αυτά και τώρα κάναμε μια προετοιμασία σύντομης διάρκειας με πολύ καλή διάθεση από τα παιδιά. Θέλαμε να βάλουμε κάποια τακτικά στοιχεία να «δέσουμε» αυτό το σύνολο όσο πιο καλά γίνεται με έμφαση στο κομμάτι της άμυνας και τις αμυντικές συνεργασίες, θέλαμε να βελτιώσουμε τους αυτοματισμούς μας και να βάλουμε κάποια κομμάτια τακτικής στην επίθεση με βάση τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε: Πιεστικά στην άμυνα και όσο γίνεται πιο γρήγορα στην επίθεση».

Το κομμάτι αυτό είναι ουσιαστικά η βάση μιας φιλοσοφίας που διέπει πλέον όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες: «Ναι, είναι κάτι μια ενιαία φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε τα τελευταία χρόνια στο αναπτυξιακό, στις ενώσεις και τέλος στις εθνικές ομάδες».

Η πορεία ως το τουρνουά φιλίας έχει αρχίσει από την διάρκεια της σεζόν και θα ολοκληρωθεί στην Ισπανία: «Είναι το επιστέγασμα μιας δουλειάς αυτής της «φουρνιάς» παικτών με προπονήσεις και την προετοιμασία που ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στο Ηράκλειο, όπου βάλαμε και δύο ακόμη φιλικά με εφηβικές ομάδες από το Ηράκλειο και τα Χανιά. Μας βοήθησαν και αυτά να βγάλουμε τα συμπεράσματα που θέλαμε».

Το τουρνουά Φιλίας είναι το ραντεβού Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας, ένα υψηλού επιπέδου τουρνουά, το οποίο φιλοξενεί ουσιαστικά και διαφορετικού τύπου σχολές μπάσκετ: «Έτσι είναι… Μιλάμε για τρεις παραδοσιακές σχολές στην Ευρώπη, για τρεις χώρες που είναι κοντά στα μετάλλια στους Παίδες σχεδόν κάθε χρόνο. Θέλουμε να δείξουμε με τον δικό μας τρόπο αυτό πάνω στο οποίο δουλεύουμε και να δούμε πόσο μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίξουμε στον ίδιο ρυθμό. Τα μεγέθη μπορεί να είναι διαφορετικά, ειδικά με τους Γάλλους που είναι συνήθως πιο ψηλοί και πιο αθλητικοί, αλλά η ενέργεια που θέλουμε να έχουμε, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να είμαστε ανταγωνιστικοί στα παιχνίδια αυτά».

Το Τουρνουά Φιλίας είναι σημαντικό και για έναν ακόμη λόγο: Είναι η πρώτη, ουσιαστική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο για τα παιδιά αυτά: «Είναι όντως έτσι… Είναι ο προθάλαμος και για ότι έπεται με τα Ευρωμπάσκετ νέων, όπου θα πρέπει να δώσουν επτά αγώνες σε εννέα μέρες, όπου θα υπάρχει κανονική κατάταξη, όπου θα είναι πιο δύσκολα αγωνιστικά. Το Τουρνουά Φιλίας είναι η πρώτη εμπειρία για το πως παίζουν μπάσκετ σε άλλες χώρες που είναι δυνατές στο άθλημα».