ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ: «Έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε κομπάρσο των διεθνών εξελίξεων»

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι απέφυγε να σχολιάσει τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ «οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ αναδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το αδιέξοδο της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ακολουθεί εδώ και επτά χρόνια».

Συνεχίζει λέγοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε για μία ακόμα φορά πως το μόνο που κάνει η κυβέρνησή του είναι να ακολουθεί τυφλά το δόγμα της πρόσδεσης στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός επέλεξε για μία ακόμα φορά να υμνήσει τον Ντ. Τραμπ, τη στιγμή που ο τελευταίος επέλεξε να κάνει πολύ έντονη στροφή προς την Τουρκία. Ακόμα και στο θέμα των F-35, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου που αφορούν την άρση του εμπάργκο προς την Τουρκία, καθώς το μόνο που αρκέστηκε να πει είναι ότι το 2027 τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα είναι διαθέσιμα στην Πολεμική Αεροπορία».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια, «ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε για το ότι η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα του ΝΑΤΟ που ξοδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Δεν μας είπε όμως ποιο είναι το τίμημα, δηλαδή από πού φεύγουν τα χρήματα αυτά για να πάνε σε δαπάνες για εξοπλισμούς».

«Είναι προφανές πως ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε κομπάρσο των διεθνών εξελίξεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Η χώρα χρειάζεται συνεκτική εθνική στρατηγική και ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό ακριβώς πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, όταν η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε πυλώνα ειρήνης και συνεργασίας, με στρατηγικές συνεργασίες και σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: cnn.gr