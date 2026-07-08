Παρελθόν από την Εθνική Ελβετίας ο Παπαθεοδώρου: «Τιμή μου που καθοδήγησα την ομάδα» (pic)

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνική Ελβετίας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία.

Μετά από πέντε χρόνια, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποτελεί παρελθόν από την Εθνική Ελβετίας.

Η Ομοσπονδία ευχαρίστησε τον Έλληνα τεχνικό και το επιτελείο του για τα όσα προσέφεραν και για την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του ελβετικού μπάσκετ.

Από την πλευρά του, ο Παπαθεοδώρου τόνισε πως ήταν μεγάλη τιμή το ότι βρισκόταν στον πάγκο της Εθνικής και ευχαρίστησε από την πλευρά του την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΦ

Μετά από πέντε σεζόν στην ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Ανδρών της Ελβετίας, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποχωρεί από τη θέση του κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με την Ελβετική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Η Ελβετική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον Ηλία Παπαθεοδώρου και σε ολόκληρο το προπονητικό του επιτελείο, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών προπονητών Δημήτρη Μενουδάκου και Πάτρικ Πεμπέλε, για την εξαιρετική αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την ανεκτίμητη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελβετικής καλαθοσφαίρισης και στην επιτυχία της εθνικής μας ομάδας».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Παπαθεοδώρου:

«Μετά από 5 χρόνια, ήρθε η ώρα να πω αντίο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να καθοδηγήσω την Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελβετίας.

Ήμουν αφοσιωμένος από την πρώτη στιγμή στο να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και, μαζί με τους συνεργάτες μου, να εξελίξουμε τους παίκτες και την ομάδα, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο των διοργανώσεων της FIBA.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία μπάσκετ της Ελβετίας για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ετών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εξαιρετικούς συνεργάτες μου, Δημήτρη Μενουδάκο και Πάτρικ Πεμπέλε, στον γυμναστή μας Λουίς που ήταν μαζί μου από την αρχή μέχρι το τέλος αυτού του ταξιδιού, καθώς και σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό για τη βοήθειά του.

Κυρίως, ένα ευχαριστώ σε όλους τους παίκτες που πέρασαν αυτά τα 5 χρόνια μαζί μας, για την προσπάθεια, τον σεβασμό και την αφοσίωσή τους σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι σίγουρος ότι η ανάπτυξη του ελβετικού μπάσκετ θα συνεχιστεί. Περήφανος και ευγνώμων για όλο αυτό το ταξίδι».