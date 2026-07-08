Τελικός: Στο show του ημιχρόνου και ο Τζάστιν Μπίμπερ

Ο Τζάστιν Μπίμπερ θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο σόου του ημιχρόνου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (19 Ιουλίου, 22:00), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/7) η FIFA.

Ο δημοφιλής Καναδός ποπ σταρ θα μοιραστεί την κορυφή του μουσικού θεάματος με τους ήδη ανακοινωμένους καλλιτέχνες Μαντόνα, Σακίρα και BTS, σε μια παράσταση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε ημίχρονο τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κρις Μάρτιν, ο frontman των Coldplay, θα έχει τον ρόλο του επιμελητή του μουσικού σόου που θα πραγματοποιηθεί στο ημίχρονο του τελικού, με τη FIFA να συνδέει το μεγάλο αθλητικό γεγονός με μια παγκόσμια πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα.

Η δράση έχει ως στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για κάθε εισιτήριο αγώνα του Μουντιάλ που πωλείται, ένα δολάριο διατίθεται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Παράλληλα, το σόου του ημιχρόνου αναμένεται να έχει και έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, καθώς στη σκηνή θα κάνουν την εμφάνισή τους αγαπημένοι χαρακτήρες από τις σειρές «Sesame Street» και «The Muppets», προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στο πρώτο μουσικό υπερθέαμα που θα φιλοξενηθεί σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, με τη FIFA να φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο γεγονός που θα συνδυάζει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την κοινωνική προσφορά.

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