Συνέχεια στο μεταγραφικό ντεμαράζ ο Ηρακλής

Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ιταλού μεσοεπιθετικού, Μικέλε Ντ’Αουσίλιο από την Αβελίνο.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή Φούρνοι Βενέτη που επισημοποίησε ακόμα ένα «deal»:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Ιταλού ποδοσφαιριστή Michele D’Ausilio από την Avellino.

Γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου 1999 στο Μιλάνο, ο D’Ausilio αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τις θέσεις στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τις μικρότερες κατηγορίες της Ιταλίας, πριν καθιερωθεί στη Serie C με τις φανέλες των Arconatese, Giana Erminio και Audace Cerignola, πραγματοποιώντας στη συνέχεια το βήμα στην Avellino, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Serie B.

Michele, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».