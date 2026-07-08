«Δέλεαρ για τον Λεμπρόν να παίξει με τον Γιάννη - Θα τον ήθελε ο Αντετοκούνμπο στους Χιτ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήθελε να αγωνιστεί μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς στους Μαϊάμι Χιτ, ενώ την ίδια ώρα η παρουσία του «Greek Freak» στην ομάδα αποτελεί δέλεαρ για τον «Βασιλιά».

Όλα τα μάτια στο ΝΒΑ είναι στραμμένα στον Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς ο «Βασιλιάς» ψάχνει την επόμενη ομάδα του. Ο πρώην «Λιμνάνθρωπος» έχει συνδεθεί με πολλές ομάδες και μία από αυτές είναι οι Μαϊάμι Χιτ.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του 41χρονου στους Χιτ και τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήθελε να αγωνιστεί δίπλα στον «Βασιλιά». Μάλιστα, υπογράμμισε πως την ίδια στιγμή το να γίνει συμπαίκτης των «Greek Freak» και Μπαμ Αντεμπάγιο αποτελεί δέλεαρ για τον Λεμπρόν.

«Πιστεύω ότι το Μαϊάμι αποτελεί πόλο έλξης. Και πιστεύω ότι ο Πατ Ράιλι αποτελεί πόλο έλξης. Πιστεύω ότι και ο Έρικ Σπόελστρα αποτελεί πόλο έλξης. Για άλλη μια φορά, τόσα χρόνια μετά, δεν έχω την αίσθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ένταση ανάμεσα στον Λεμπρόν και τον Πατ Ράιλι που θα τον απέτρεπε από το να επιστρέψει εκεί» είπε στο «Straight Shooter».

Και προσέθεσε: «Πιστεύω επίσης ότι ο Μπαμ και ο Γιάννης αποτελούν δέλεαρ για εκείνον. Έπαιξε με τον Μπαμ στην Team USA και τον εκτιμά ιδιαίτερα. Από όσα γνωρίζω, και ο Γιάννης θα ήθελε τον Λεμπρόν στο Μαϊάμι. Επομένως, αυτό είναι ένας παράγοντας. Και φυσικά, εκεί δεν υπάρχει πολιτειακός φόρος εισοδήματος. Έχεις ήδη αγωνιστεί στο Μαϊάμι και, ξέρεις, όταν τα βάζεις όλα κάτω, είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς, σωστά;».