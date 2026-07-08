H AEK κάλυψε τις βασικές της ανάγκες με αυτούς που ήθελε - Πώς θα κινηθεί μεταγραφικά στη συνέχεια

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει τη δουλειά στην Ολλανδία και ο Μάρκο Νίκολιτς από day 1 , έχει στα χέρια του ένα «γεμάτο» και ισορροπημένο ρόστερ. Ακριβώς, όπως το ήθελε. Όπως προβέβλεπε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός...

Η οικονομική ισχύ Ηλιόπουλου σε συνδυασμό με την... μέθοδο Ριμπάλτα «πρώτα γίνονται οι μεταγραφές και μετά τις... μαθαίνετε» όπως την περιέγραψε πρόσφατα ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, λειτούργησε αρμονικά. Και το Club, ικανοποίησε στο σωστό τάιμινγκ και με τους κατάλληλους παίκτες τα θέλω του προπονητή.

Οι Ολεξάντρ Ζούμπκοφ - Κάαν Κάιρινεν έχουν έρθει να καλύψουν τις θέσεις του δεξιού μεσοεπιθετικού και του κεντρικού χαφ προσθέτοντας στο γκρουπ χαρακτηριστικά που έλειπαν, ενώ η προσθήκη του Χρήστου Αλεξίου εντάσσεται στην κατηγορία των νεαρών με προοπτική που όπως είχαμε ξαναγράψει η ΑΕΚ ήταν και θα συνεχίσει να είναι πολύ δραστήρια, έχοντας κάνει ήδη μια μεγάλη επένδυση σε αυτές τις ηλικίες καθώς πλην Αλεξίου έχει αποκτήσει στις δυο προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους τους Καλοσκάμη, Γκεοργκίεφ και Σαχαμπό με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.

Για να επανέλθουμε όμως λίγο στις προσθήκες του βασικού rotation, πρέπει να θυμίσουμε πως η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμπαινε στην μεταγραφική περίοδο έχοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες τις οποίες κάλυψε στον μέγιστο βαθμό. Αν οι επίσημες υποχρεώσεις της ξεκινούσαν... αύριο, ο Μάρκο Νίκολιτς, θα είχε τη δυνατότητα να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα καθώς έχει στα χέρια του ένα πλήρες ρόστερ.

Στον άσο υπάρχουν δυο σπουδαίοι τερματοφύλακες Στρακόσα-Μπρινιόλι, στην άμυνα οι δύο πύργοι Μουκουντί-Ρέλβας και οι συμπληρωματικές επιλογές των Βίντα, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, στα δεξιά ο Ρότα και σαν ρεζέρβα ο Γκεοργκίεφ που στην εθνική του παίζει μονίμως εκεί, στα αριστερά το δίδυμο Πήλιου-Πενράις, στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Μαρίν, Κάιρινεν, Μάνταλος, Σαχαμπό και φυσικά ο Πινέδα όταν ενσωματωθεί κάτι που θα γίνει λογικά στο δεύτερο διάστημα 23 Ιουλίου, στα δεξιά οι Ζούμπκοφ, Ελίασον, Λιούμπιτσιτς, στα αριστερά οι Κοϊτά, Κουτέσα, Καλοσκάμης και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι και ο Γκατσίνοβιτς που μπορεί να παίξει παντού στην μεσοεπιθετική ζώνη.

Ουσιαστικά μιλάμε για όλον τον περσινό βασικό κορμό. Για ένα ρόστερ με ισορροπία και με παίκτες ανά θέση που διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά πράγμα σημαντικό για τον Νίκολιτς. Μιλάμε όμως και για ένα ρόστερ, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο 100% πράγμα λογικό καθώς βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές Ιουλίου.

Οι επόμενες κινήσεις της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ παραμένει πολύ ενεργή στην αγορά και κινείται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις αξιολογώντας υποψήφιους στόχους έχοντας κάνει προφανώς ήδη μια πολύ μεγάλη προεργασία. Πρόθεση των Ριμπάλτα και Νίκολιτς είναι να γίνουν ακόμα δύο δυνατές προσθήκες. Να αποκτηθεί άλλος ένας κεντρικός αμυντικός για το βασικό rotation προκειμένου να σχηματιστεί μια πεντάδα ολοκληρωμένη με Μουκουντί, Ρέλβας, μεταγραφή, Βίντα, Αλεξίου (συν εννοείται πάντα τον Γκεοργκίεφ) και να γίνει και μια κίνηση για την προσθήκη ενός μεσοεπιθετικού με τα χαρακτηριστικά του Ζοάο Μάριο ή και τον ίδιο τον Ζοάο Μάριο εάν και εφόσον μείνει ελεύθερος. Είναι δύο προσθήκες πάντως, που πάνε για πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι καθώς πλέον η ΑΕΚ έχοντας καλύψει τις προτεραιότητες της στον μέγιστο βαθμό με Ζούμπκοφ, Κάιρινεν και Αλεξίου μπορεί να κινηθεί άνετα, χωρίς βιασύνες και να προσθέσει τα κομμάτια που της λείπουν για να συμπληρωθεί στο 100% το παζλ, με τον τρόπο που θέλει.