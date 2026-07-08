«Βόμβα» από τις ΗΠΑ: «Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Γιαμπουσέλε»

Τεράστια μεταγραφική είδηση ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, να έχει κάνει μια σπουδαία κίνηση.

Ο δημοσιογράφος του HoopsHype, Μάικλ Σκότο, αναφέρει πως οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Γάλλο φόργουορντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει πίσω του το ΝΒΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του «Τριφυλλιού».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 30χρονος άσος αναμένεται να υπογράψει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που θα τον κατατάξει ανάμεσα στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ηπείρου.

Ο Γιαμπουσέλε έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς, στους οποίους είχε μετακινηθεί τον Φεβρουάριο μέσω ανταλλαγής από τους Νιου Γιορκ Νικς. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, φορώντας επίσης τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, πριν ολοκληρώσει τον κύκλο του στο ΝΒΑ.

Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί και ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός θα βάλει στο ρόστερ του έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των φόργουορντ και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.