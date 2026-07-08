Ίωση χτυπά τη Νορβηγία πριν από τη μεγάλη μάχη με την Αγγλία

Η Νορβηγία του είναι αντιμέτωπη με έναν απρόοπτο αντίπαλο πριν από τον προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, καθώς ίωση έχει κάνει την εμφάνισή της στην αποστολή και έχει αφήσει ήδη δύο ποδοσφαιριστές εκτός δράσης.

Οι Σκανδιναβοί προετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη της Κυριακής (12/7, 00:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαϊάμι, όμως η ανησυχία έχει αυξηθεί μετά τα συμπτώματα που παρουσίασαν μέλη της ομάδας.

Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στόλε Σόλμπακεν, επιβεβαίωσε πως τις τελευταίες ημέρες υπάρχει πρόβλημα με βήχα και ασθένειες μέσα στην αποστολή, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Ήδη δύο ποδοσφαιριστές έχουν επηρεαστεί από την ίωση. Ο Γέργκεν Στραντ Λάρσεν της Κρίσταλ Πάλας έχασε την πρεμιέρα της Νορβηγίας απέναντι στο Ιράκ λόγω πυρετού, ενώ ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν δεν αγωνίστηκε στη νίκη επί της Βραζιλίας στη φάση των «16» εξαιτίας ενός μικροβίου.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Στόλε Σόλμπακεν είχε εμφανιστεί με έντονο βήχα στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 4-1 από τη Γαλλία στη φάση των ομίλων, γεγονός που ενίσχυσε τα ερωτήματα για την κατάσταση της ομάδας.

Ο Νορβηγός τεχνικός πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει, υποστηρίζοντας πως τα συμπτώματα δεν έχουν επηρεάσει μεγάλο αριθμό παικτών. «Στην πραγματικότητα, μόνο ο Γέργκεν είχε πυρετό, αλλά υπήρξε λίγος βήχας, διάσπαρτα εδώ κι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως οι συνθήκες ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου ευνοούν τη μετάδοση ιώσεων.

«Υπάρχει κλιματισμός, πτήσεις, αποδυτήρια και όλα αυτά. Είμαστε πάνω από 50 άτομα, οπότε θα ήταν παράξενο αν δεν κολλούσε ο ένας ή ο άλλος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην περίπτωση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν, ο Σόλμπακεν τόνισε πως ο νεαρός αμυντικός δεν είχε πυρετό και προπονούνταν κανονικά, όμως δεν ένιωθε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί πλήρως.

«Ο Όλα (Σαντ, ο γιατρός της ομάδας) τού μίλησε το πρωί και ήταν μια χαρά, αλλά μετά νομίζω ότι τον πλησίασε ύπουλα, ότι ένιωσε λίγο χειρότερα», είπε ο Νορβηγός προπονητής.

Παρά το πρόβλημα υγείας, η Νορβηγία συνεχίζει να γράφει ιστορία στη διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της έφτασε στα προημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης. Η πρόκληση απέναντι στην Αγγλία, ωστόσο, είναι τεράστια, με τον Σόλμπακεν να αναγνωρίζει τη δυναμική των «Τριών Λιονταριών».

«Πρέπει να μελετήσουμε την Αγγλία, αλλά προφανώς την έχουμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια της στη διοργάνωση και θα είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος, ελπίζουμε όμως να είναι ένα πολύ ισορροπημένο και σφιχτό ματς», υπογράμμισε.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Βραζιλίας, ο Σόλμπακεν έδωσε άδεια στους παίκτες του να γιορτάσουν, αν και ο ίδιος επέλεξε να ξεκουραστεί και να αναλύσει ξανά το παιχνίδι. «Άφησα το επιτελείο να γιορτάσει μόνο του», δήλωσε, προσθέτοντας πως προτίμησε να κοιμηθεί και να επανέλθει γρήγορα στην προετοιμασία για τον επόμενο μεγάλο αγώνα.