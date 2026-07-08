Κουαρέσμα: «Έλεγαν πως ήταν η καλύτερη Πορτογαλία όλων των εποχών, αλλά τι έχει κατακτήσει;»

Ο Ρικάρντο Κουαρέσμα άσκησε σκληρή κριτική στην εθνική Πορτογαλίας μετά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αμφισβητώντας τόσο τον χαρακτηρισμό της ως της κορυφαίας ομάδας στην ιστορία της χώρας όσο και την αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε στη διοργάνωση.

Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από το Μουντιάλ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Ρικάρντο Κουαρέσμα να μην κρύβει την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας και να εξαπολύει αιχμηρή κριτική.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος στάθηκε αρχικά στις μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από τη συγκεκριμένη γενιά ποδοσφαιριστών, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό της ως της κορυφαίας στην ιστορία της χώρας.

«Όλοι έλεγαν ότι αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Πορτογαλίας, αλλά με ποιον τρόπο; Τι έχει κατακτήσει; Φεύγουμε από το Παγκόσμιο Κύπελλο με σκυμμένο το κεφάλι.»

Στη συνέχεια, ο Κουαρέσμα αναφέρθηκε στην απόδοση των γραμμών της ομάδας, επισημαίνοντας πως, παρά την ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ, η εικόνα μέσα στο γήπεδο ήταν απογοητευτική.

«Στη μεσαία γραμμή έχουμε σπουδαίους ποδοσφαιριστές και πολύ ταλέντο, όμως ήταν πολύ, πολύ αδύναμοι σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ίδιο συνέβη και στην επίθεση, ενώ η άμυνα ήταν χαμένη.»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο άλλοτε αστέρας της Πορτογαλίας άφησε να εννοηθεί πως είχε ακόμη περισσότερα να πει, αλλά προτίμησε να συγκρατηθεί.

«Το καλύτερο είναι να σταματήσω εδώ, γιατί διαφορετικά θα πω πράγματα που αργότερα θα μετανιώσω.»

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