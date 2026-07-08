Η «ρώσικη ρουλέτα» χαμογέλασε στην Ελβετία – Λύγισε την Κολομβία στα πέναλτι

Έπειτα από ένα παιχνίδι με ελάχιστες μεγάλες ευκαιρίες και πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες, η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 και πήρε το εισιτήριο για τους «8».

Οι δυο ομάδες είχαν ελάχιστες καλές στιγμές, με τους δύο τερματοφύλακες να είναι οι πρωταγωνιστές στο πρώτο ημίχρονο, κάθε σε όσα σουτ χρειάστηκε να επέμβουν το έκαναν με απόλυτη επιτυχία, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πηγαίνουν στην ανάπαυλα με το 0-0.

Όπως ακριβώς και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος ρυθμό.

Αυτό το μοτίβο συνεχίστηκε έως και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με την παράταση να ακολουθεί , όμως χωρίς να μπορούν οι δύο ομάδες να λύσουν τις διαφορές τους.

Εκεί η Ελβετία κατάφερε να πάρει τη νίκη, αφού ευστόχησε σε τέσσερα πέναλτι, τη στιγμή που η Κολομβία έστειλε την μπάλα τρεις φορά στα δίχτυα και έδωσε στην αντίπαλο της το πολυπόθητο εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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