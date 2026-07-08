Ξέφρενο γλέντι στα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά τη μυθική ανατροπή επί της Αιγύπτου

Η επική πρόκριση της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο δεν πανηγυρίστηκε μόνο στον αγωνιστικό χώρο της Ατλάντα.

Οι διεθνείς της «Αλμπισελέστε» έστησαν ένα ξέφρενο πάρτι και στα αποδυτήρια, γιορτάζοντας μια νίκη που ήδη έχει γράψει ιστορία.

Η Αργεντινή πέτυχε μία από τις μεγάλες ανατροπές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-2 της Αιγύπτου χάρη σε τρία γκολ από το 79ο έως το 92ο λεπτό, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Οι πανηγυρισμοί δεν σταμάτησαν με το τελευταίο σφύριγμα. Μετά το ξέσπασμα χαράς στον αγωνιστικό χώρο της Ατλάντα, οι ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι μετέφεραν το γλέντι στα αποδυτήρια, όπου επικράτησε αποθεωτική ατμόσφαιρα.

Σε εικόνες που δημοσιεύθηκαν από την αποστολή της «Αλμπισελέστε», οι διεθνείς εμφανίζονται να τραγουδούν συνθήματα, να χορεύουν και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί, κουνώντας τις φανέλες τους στον αέρα και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της τεράστιας πρόκρισης.