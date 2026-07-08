Μοναδική εμπειρία στη Ζάκυνθο - Sold out το Basketball Camp της ΑΓΕΖ με Ganon Baker-Δ. Γαλάνη

Από τη συνεργασία με σούπερ σταρ του ΝΒΑ όπως ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ, αλλά και τους ΛεΜπρον Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Καϊρί Ίρβινγκ, καθώς και τον κορυφαίο ρούκι της φετινής σεζόν, Κούπερ Φλαγκ, στην αλτρουιστική προσφορά της γνώσης και στη Ζάκυνθο.

Ο έμπειρος και αναγνωρισμένος skills development coach, Ganon Baker, μοιράστηκε την τεχνογνωσία και τις παραστάσεις του σε ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ, ενέργεια και έμπνευση στο γήπεδο της Παναγούλας, όπου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Basketball Camp της Αθλητικής Γυμναστικής Ένωσης Ζακύνθου (ΑΓΕΖ).

Η sold out διοργάνωση επιβεβαίωσε τη μεγάλη δίψα των παιδιών για εξέλιξη και γνώση. Η παρουσία του Ganon Baker αποτέλεσε σημείο αναφοράς, καθώς ο διεθνώς αναγνωρισμένος Αμερικανός coach, έφερε στο νησί τη φιλοσοφία, την ένταση και την ξεχωριστή μεθοδολογία που τον έχουν καθιερώσει σε όλο τον κόσμο.

Με τον μοναδικό τρόπο διδασκαλίας του, ο Ganon Baker δεν περιορίστηκε μόνο στη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των παιδιών, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νοοτροπία του αθλητή: την πειθαρχία, την επιμονή, την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση για καθημερινή προσπάθεια. Βασικά στοιχεία που αναλύθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο προπόνησης στο AGEZ Basketball Camp 2026ήταν το ball handling, το scoring, το decision making και τα mindset και mental toughness.

Δίπλα στον Ganon Baker βρέθηκε και πάλι ο κόουτς Δημήτρης Γαλάνης, ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση του αθλήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία του camp. Με την καθοδήγησή τους, βοήθησαν τους νεαρούς αθλητές να αντιληφθούν καλύτερα τις απαιτήσεις του σύγχρονου μπάσκετ και να δουλέψουν πάνω σε στοιχεία που κάνουν τη διαφορά μέσα στο γήπεδο. Η εικόνα του γεμάτου γηπέδου, τα χαμόγελα των παιδιών και η αστείρευτη ενέργεια σε κάθε προπόνηση αποτέλεσαν την καλύτερη απόδειξη πως το camp πέτυχε τον στόχο του: να εμπνεύσει την επόμενη γενιά αθλητών.

Η ΑΓΕΖ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των παιδιών, δημιουργώντας δράσεις υψηλού επιπέδου και φέρνοντας στη Ζάκυνθο προσωπικότητες που μεταφέρουν εμπειρίες από την κορυφή του μπάσκετ. Το φετινό sold out αποτελεί μόνο την αρχή, με την υπόσχεση για ακόμη περισσότερες μπασκετικές εμπειρίες στο μέλλον.