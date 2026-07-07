«Αβέβαιο το μέλλον του Πελίνκα στους Λέικερς»

Το μέλλον του Ρομπ Πελίνκα στους Λος Άντζελες Λέικερς μόνο βέβαιο δεν είναι, καθώς τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να αποτελέσει παρελθόν.

Ο Μαρκ Ουόλτερ συνεχίζει τις αλλαγές στους Λος Άντζελες Λέικερς και τα επόμενα χρόνια δεν αποκλείεται να γίνει και η μεγαλύτερη από όλες: η αποχώρηση του Ρομπ Πελίνκα.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints», ο Πελίνκα μετράει… μέρες, καθώς ο νέος ιδιοκτήτης αναμένεται να φέρει τους δικούς του ανθρώπους για το front office.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι οι μέρες του Πελίνκα είναι μετρημένες. Πιστεύω ότι ο Μαρκ Ουόλτερ θα αλλάξει το front office, φέρνοντας τους δικούς του ανθρώπους. Με τη νέα ιδιοκτησία, αυτό συμβαίνει πάντα σε κάθε οργανισμό, και φαίνεται να υπάρχουν κάποιες φήμες αυτή τη στιγμή για τον Ρομπ Πελίνκα – ότι ενδέχεται να αποχωρήσει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια» ανέφερε.