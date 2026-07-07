Ο Χάρνταγουει Τζούνιορ ανακοινώθηκε από τους Χιτ και θα φορέσει το θρυλικό νούμερο του πατέρα του

Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Χάρνταγουει Τζούνιορ, με τον 33χρονο γκαρντ να αγωνίζεται με το Νο.10, το οποίο είχε αποσυρθεί προς τιμήν του πατέρα του.

Παίκτης των Μαϊάμι Χιτ είναι και επίσημα ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (Jr), με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ωστόσο η είδηση στη μεταγραφή του είναι το νούμερο που θα φορέσει στην φανέλα. Ο 33χρονος γκαρντ θα αγωνίζεται με το νούμερο 10, το οποίο είχε αποσυρθεί προς τιμήν του πατέρα του, Τιμ Χαρνταγουέι Sr., ενός από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του οργανισμού.

Λίγες πριν την ανακοίνωση της μεταγραφής ο Χαρνταγουέι Sr. είχε δηλώσει δημόσια πως δεν θα επέτρεπε στον γιο του να φορέσει τη φανέλα με το «10», ωστόσο τελικά άλλαξε γνώμη με αποτέλεσμα να δώσει έγκριση.

Ο πατέρας του αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του συλλόγου. Αγωνίστηκε στους Χιτ από το 1996 έως το 2001 και είδε την φανέλα του αποσύρεται στην οροφή του Kaseya Center.

Ο πρόεδρος των Χιτ, Πατ Ράιλι, χαρακτήρισε τον έμπειρο γκαρντ «έναν από τους καλύτερους σουτέρ της λίγκας» και τόνισε πως η ομάδα επιθυμούσε εδώ και χρόνια να τον φέρει πίσω στο Μαϊάμι, εκεί όπου ξεκίνησε την πορεία του από τα σχολικά του χρόνια.