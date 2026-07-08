Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ εσόδων από τη FIFA - Πόσα χρήματα θα πάρει η παγκόσμια πρωταθλήτρια

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν θα γράψει ιστορία μόνο για τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, αλλά και για το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει διατεθεί ποτέ από τη FIFA.

Η συνολική «πίτα» των χρημάτων ανέρχεται στα 871 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τα 440 εκατομμύρια που είχαν μοιραστεί στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, συνολικά 703 εκατομμύρια δολάρια, θα διανεμηθεί με βάση την αγωνιστική πορεία κάθε ομάδας στη διοργάνωση. Η εθνική που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα εισπράξει 51 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 42 εκατομμύρια που είχε λάβει η Αργεντινή για την κατάκτηση του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο φιναλίστ θα λάβει 34 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η τρίτη και η τέταρτη θέση θα αποφέρουν 30 και 28 εκατομμύρια αντίστοιχα. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν στα προημιτελικά θα εξασφαλίσουν 20 εκατομμύρια δολάρια, όσες σταματήσουν στη φάση των «16» θα εισπράξουν 16 εκατομμύρια, ενώ ο αποκλεισμός στη φάση των «32» θα συνοδεύεται από έπαθλο 12 εκατομμυρίων.

Ακόμη και οι εθνικές που δεν θα καταφέρουν να προκριθούν στα νοκ άουτ δεν θα φύγουν με άδεια χέρια, καθώς η συμμετοχή μόνο στη φάση των ομίλων αποφέρει 10 εκατομμύρια δολάρια.

Χρηματικά έπαθλα βάσει αγωνιστικής πορείας

- Νικητής: 51 εκατ. δολάρια

- Φιναλίστ: 34 εκατ. δολάρια

- 3η θέση: 30 εκατ. δολάρια

- 4η θέση: 28 εκατ. δολάρια

- Προημιτελικά: 20 εκατ. δολάρια

- Φάση των «16»: 16 εκατ. δολάρια

- Φάση των «32»: 12 εκατ. δολάρια

- Φάση ομίλων: 10 εκατ. δολάρια

Πέρα από τα μπόνους που συνδέονται με τις επιδόσεις στο γήπεδο, η FIFA έχει προβλέψει επιπλέον 168 εκατομμύρια δολάρια για όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες, ανεξάρτητα από την πορεία τους στη διοργάνωση.

Κάθε εθνική ομάδα λαμβάνει 2,5 εκατομμύρια δολάρια για την προετοιμασία της, ποσό που καλύπτει έξοδα μετακινήσεων, διαμονής και προπονητικών καμπ, καθώς και ακόμη 10 εκατομμύρια δολάρια ως μπόνους συμμετοχής.

Τα υπόλοιπα χρήματα κατανέμονται μέσω πρόσθετων ενισχύσεων που αφορούν λειτουργικά έξοδα αποστολών και οργανωτικές ανάγκες, με στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

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