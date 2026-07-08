«Κλείδωσαν» τα προημιτελικά του Μουντιάλ: Τα ζευγάρια και το πλήρες πρόγραμμα

Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, χαρίζοντας δυνατές συγκινήσεις και διαμορφώνοντας οριστικά το παζλ των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Τα δύο τελευταία εισιτήρια για την οκτάδα κατέληξαν στην Αργεντινή και την Ελβετία. Η «Αλμπισελέστε» υπέγραψε μία επική ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο, ενώ οι Ελβετοί άντεξαν στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Κολομβία, παίρνοντας την πρόκριση και ένα μεγάλο ραντεβού με τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του.

Μετά από σχεδόν έναν μήνα αδιάκοπης αγωνιστικής δράσης, η Τετάρτη 8 Ιουλίου είναι η πρώτη ημέρα χωρίς παιχνίδια από την έναρξη του τουρνουά στις 11 Ιουνίου. Η δράση επιστρέφει άμεσα με τέσσερις αναμετρήσεις που θα κρίνουν τα εισιτήρια για τα ημιτελικά.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

- Γαλλία – Μαρόκο (Πέμπτη 9 Ιουλίου, 23:00)

- Ισπανία – Βέλγιο (Παρασκευή 10 Ιουλίου, 22:00)

- Αγγλία – Νορβηγία (Κυριακή 12 Ιουλίου, 00:00)

- Αργεντινή – Ελβετία (Κυριακή 12 Ιουλίου, 04:00)