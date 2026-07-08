Στάνκοβιτς: «Το όνειρό μου ήταν να παίξω στο Σαν Σίρο»

Ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς γύρισε στην Ίντερ μετά από μία εξαιρετική χρονιά στην Κλαμπ Μπριζ και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του κατά την πρώτη του παρουσίαση ως ποδοσφαιριστής των «Νερατζούρι».

Ο 20χρονος Σέρβος μέσος μίλησε για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα, την επιρροή του Κριστιάν Κίβου στην εξέλιξή του και τη χαρά της οικογένειάς του που τον βλέπει να ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, Ντέγιαν Στάνκοβιτς.

Η Ίντερ ενεργοποίησε τη ρήτρα επαναγοράς του, έναν χρόνο μετά την πώλησή του στην Κλαμπ Μπριζ, έπειτα από μία εντυπωσιακή σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα. Αν και η μεταγραφή είχε ανακοινωθεί από τις αρχές Ιουνίου, ο νεαρός χαφ παρουσιάστηκε επίσημα από τον σύλλογο την Τρίτη.

Ο Στάνκοβιτς δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την επιστροφή στο Μιλάνο.

«Είναι αδύνατο να το περιγράψω με λόγια. Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο εξαιτίας της Ίντερ, γιατί το όνειρό μου ήταν να αγωνιστώ στο Σαν Σίρο. Είναι ένα συναίσθημα που ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω.»

Αναφερόμενος στην παρουσία του στο Βέλγιο, τόνισε ότι η Κλαμπ Μπριζ αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

«Ήταν μία καταπληκτική εμπειρία. Έμαθα πάρα πολλά, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Η Κλαμπ Μπριζ είναι ένας σπουδαίος σύλλογος. Δίνει τεράστια έμφαση στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών σε κάθε επίπεδο και με βοήθησε απίστευτα. Θα της είμαι πάντα ευγνώμων.»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον προπονητή της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στα τμήματα υποδομής των «νερατζούρι».

«Είχε τεράστια επίδραση στην καριέρα μου. Με πήρε υπό την προστασία του όταν ήμουν ακόμη παιδί στην Primavera και έκανα τα πρώτα μου σοβαρά βήματα στο ποδόσφαιρο. Μου δίδαξε πάρα πολλά, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Με βοήθησε να καταλάβω πραγματικά τι σημαίνει ποδόσφαιρο και ότι, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι όσα προσφέρεις μέσα στο γήπεδο για να κερδίζει η ομάδα. Θα του είμαι πάντα ευγνώμων και χαίρομαι πολύ που θα συνεργαστούμε ξανά.»

Η επιστροφή του στην Ίντερ έχει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς συνεχίζει την ιστορία της οικογένειας στον σύλλογο. Ο πατέρας του, Ντέγιαν Στάνκοβιτς, φόρεσε τη φανέλα της Ίντερ για εννέα χρόνια και πανηγύρισε μεταξύ άλλων το ιστορικό τρεμπλ της σεζόν 2009-10.

«Νομίζω πως είναι ακόμη πιο ενθουσιασμένος από εμένα, όπως και τα αδέλφια μου και η μητέρα μου. Για εμάς, ως οικογένεια που υποστηρίζει την Ίντερ, με έναν πατέρα που έπαιξε εδώ και κατέκτησε τα πάντα, αυτό είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είμαστε όλοι πανευτυχείς και είμαι σίγουρος πως είναι περήφανος για μένα.»

Για τον ρόλο που θα έχει στη νέα Ίντερ του Κίβου, ο Στάνκοβιτς εμφανίστηκε έτοιμος να δουλέψει και να μάθει δίπλα σε ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

«Αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο όταν ξεκινήσω να δουλεύω με τον προπονητή και καταλάβω τις ιδέες του, που είμαι βέβαιος ότι έχουν εξελιχθεί από την εποχή που συνεργαζόμασταν στην Primavera. Έχω ακόμη πολλά να μάθω, όμως η προπόνηση δίπλα σε τόσο σπουδαίους παίκτες θα με βοηθήσει να βελτιωθώ ακόμη περισσότερο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία που έχω αποκτήσει μέχρι σήμερα.»

Ο νεαρός μέσος αποκάλυψε ακόμη πως διατηρεί στενή σχέση με τον Φεντερίκο Ντιμάρκο και τον Πίο Εσπόζιτο, τους οποίους θεωρεί μέλη της οικογένειάς του.

«Μιλάω τακτικά με τον Πίο και τον Φεντερίκο Ντιμάρκο. Ο Φεντερίκο είναι σαν μεγάλος αδελφός για μένα. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα και έχουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό. Με τον Πίο παίζουμε μαζί από την ομάδα Κ12, αν θυμάμαι σωστά, οπότε κι εκείνος είναι σαν αδελφός μου.»

Κλείνοντας, έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους φίλους της Ίντερ, εκφράζοντας την επιθυμία του να ζήσει αυτή τη φορά το Σαν Σίρο ως ποδοσφαιριστής και όχι ως φίλαθλος.

«Ανυπομονώ πραγματικά να τους ξαναδώ στο γήπεδο, αυτή τη φορά ως ποδοσφαιριστής και όχι ως οπαδός. Ελπίζω να τους δώσω πολλούς λόγους να πανηγυρίσουν και δεν βλέπω την ώρα να ακούσω να φωνάζουν το όνομά μου».