ΟΦΗ: Συμφώνησε με τον Σιέλη

Ο ΟΦΗ είναι θα κάνει μία σημαντική προσθήκη για το κέντρο της άμυνας, αφού έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Χρίστο Σιέλη.

Οι Κρητικοί κινήθηκαν αποφασιστικά για την ενίσχυση των μετόπισθεν και ο 26χρονος Κύπριος στόπερ αποτέλεσε την επιλογή του Χρήστου Κόντη για τη συγκεκριμένη θέση. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους και ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Σιέλης γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες του Βόλου και του Παναιτωλικού, ενώ την περασμένη σεζόν είχε σταθερή παρουσία στην ομάδα του Αγρινίου. Συνολικά κατέγραψε 31 συμμετοχές και μία ασίστ, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της αμυντικής γραμμής του Παναιτωλικού.

Παράλληλα, ο διεθνής Κύπριος αμυντικός διαθέτει εμπειρία και από το επίπεδο των εθνικών ομάδων, στοιχείο που εκτιμήθηκε από τους ανθρώπους του ΟΦΗ, οι οποίοι αναζητούσαν έναν παίκτη με αγωνιστική συνέπεια και γνώση των απαιτήσεων της Stoiximan Super League.

Η μεταγραφή πλέον μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο Σιέλης αναμένεται σύντομα στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί επίσημα από τον ΟΦΗ.