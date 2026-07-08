Μέσι μετά το απίστευτο έπος με την Αίγυπτο: «Τι τρέλα κι αυτή πάλι…»

Αφού πρώτα ξέσπασε σε δάκρυα, πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του και έζησε έντονες στιγμές χαράς στα αποδυτήρια, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» έκανε την πρώτη του ανάρτηση για το συγκλονιστικό 3-2 επί των «Φαραώ».
Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0, όμως ο Μέσι βγήκε μπροστά όταν η ομάδα του τον χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ. Αρχικά μοίρασε την ασίστ για το 2-1 στο 79ο λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ισοφάρισε σε 2-2, ανοίγοντας τον δρόμο για την επική ανατροπή που ολοκλήρωσε ο Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 39χρονος σούπερ σταρ δημοσίευσε φωτογραφίες από τον αγώνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τες με το χαρακτηριστικό μήνυμα:
«Τι τρέλα κι αυτή πάλι… Αυτή η ομάδα δεν τα παρατά ποτέ!»
Η ανάρτηση του Μέσι έγινε αμέσως viral, με εκατομμύρια φίλους της Αργεντινής να αποθεώνουν τον αρχηγό τους.