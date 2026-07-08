Μέσι μετά το απίστευτο έπος με την Αίγυπτο: «Τι τρέλα κι αυτή πάλι…»

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της μυθικής ανατροπής της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο και, λίγο μετά τη δραματική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέφρασε τα συναισθήματά του με ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα.

Αφού πρώτα ξέσπασε σε δάκρυα, πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του και έζησε έντονες στιγμές χαράς στα αποδυτήρια, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» έκανε την πρώτη του ανάρτηση για το συγκλονιστικό 3-2 επί των «Φαραώ».

Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0, όμως ο Μέσι βγήκε μπροστά όταν η ομάδα του τον χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ. Αρχικά μοίρασε την ασίστ για το 2-1 στο 79ο λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ισοφάρισε σε 2-2, ανοίγοντας τον δρόμο για την επική ανατροπή που ολοκλήρωσε ο Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 39χρονος σούπερ σταρ δημοσίευσε φωτογραφίες από τον αγώνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τες με το χαρακτηριστικό μήνυμα:

«Τι τρέλα κι αυτή πάλι… Αυτή η ομάδα δεν τα παρατά ποτέ!»

Η ανάρτηση του Μέσι έγινε αμέσως viral, με εκατομμύρια φίλους της Αργεντινής να αποθεώνουν τον αρχηγό τους.