Οδύσσεια: Αποθέωση για τη νέα ταινία του Christopher Nolan - Οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για «κινηματογραφικό θρίαμβο»

Με τα καλύτερα λόγια μιλούν οι κριτικοί μεγάλων διεθνών μέσων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» (The Odyssey) του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan ) έχει ξεκινήσει, με την ταινία να αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.

Τα διθυραμβικά σχόλια

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έξοδό της στις αίθουσες, ήρθαν στο φως οι πρώτες αντιδράσεις από δημοσιογράφους του διεθνούς κινηματογραφικού Τύπου.

Οι πρώτες προβολές για εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και, σύμφωνα με τις αρχικές εντυπώσεις, η νέα δημιουργία του βραβευμένου σκηνοθέτη έχει ενθουσιάσει τους κριτικούς.

Η δημοσιογράφος του Collider, Perri Nemiroff, χαρακτήρισε την ταινία «πραγματικό υπερθέαμα», σημειώνοντας πως δύσκολα θα μπορούσε κάποιος άλλος δημιουργός να μεταφέρει με τέτοιο τρόπο το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη.

Από την πλευρά του, ο Erik Davis των Rotten Tomatoes και Fandango έκανε λόγο για έναν «απόλυτο θρίαμβο», περιγράφοντας την «Οδύσσεια» ως το κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της σύγχρονης εποχής.

Θετικά είναι και τα πρώτα σχόλια από άλλα διεθνή μέσα. Το The Independent υποστηρίζει πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη ταινία που έχει σκηνοθετήσει μέχρι σήμερα ο Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ το Digital Spy κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη έντονες σκηνές δράσης και υψηλής κλίμακας θέαμα.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Matt Damon, Lupita Nyong'o, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth, Elliot Page, John Leguizamo, Ryan Hurst και James Remar να συμμετέχουν στην παραγωγή.

Πηγή: ethnos.gr

