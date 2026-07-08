Ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα - Πού θα σημειωθούν μπόρες

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ethnos.gr