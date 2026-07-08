Ολυμπιακός: Πρώτο τεστ με Ράκοβ

Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας τη Ράκοβ.

Μετά από αρκετές μέρες απαιτητικών προπονήσεων στον Ολυμπιακό, διεξάγεται σήμερα (19:00, CosmoteSport 1) το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, με αντίπαλο τη Ράκοβ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα για την κατάσταση των παικτών του και να κάνει τις πρώτες δοκιμές σε συνθήκες αγώνα.

Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, ακόμα και οι νεαροί. Ερωτηματικό αποτελεί αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, ο οποίος έχει κάνει δύο προπονήσεις με τους Πειραιώτες.

Η Ράκοβ είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, καθώς σε δύο εβδομάδες θα αγωνιστεί στον 2ο προκριματικό του Conference League απέναντι στη Βαλέτα, ενώ στο ρόστερ της βρίσκεται ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Στράτος Σβάρνας.

