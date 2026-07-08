Παναιτωλικός: Κοντά σε Αμίν Μπασί (vid)

Ο Αμίν Μπασί είναι ο εκλεκτός του Παναιτωλικού για να καλύψει το κενό του Άλεξ Ματσάν.

Σε προχωρημένες επαφές με τον Αμίν Μπασί βρίσκεται ο Παναιτωλικός, με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό να αναμένεται να βρεθεί στο Αγρίνιο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει.

Ο 28χρονος δεξιοπόδαρος ‘άσος είναι γεννημένος στο προάστιο του Παρισιού, Μπεζόν, και αγωνίζεται τόσο ως «δεκάρι» όσο και στα άκρα αλλά και την κορυφή της επίθεσης. Στην καριέρα του συνολικά καταγράφει 311 συμμετοχές, με 61 γκολ και 40 ασίστ.

Στην Γαλλία έχει αγωνιστεί σε Νανσί και Μετς, έκανε ένα πέρασμα από την Μπάρνσλι στην Αγγλία ως δανεικός, πριν η Μετς τον παραχωρήσει έναντι 1,5 εκατ. ευρώ στην Χιούστον, του MLS, όπου και αγωνίστηκε την τελευταία τριετία, μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο.

Στη Ligue 2 της Γαλλίας και στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ είχε τις παραγωγικότερες θητείες του, 109 συμμετοχές, 24 γκολ και 16 ασίστ και 88 συμμετοχές 15 γκολ και 12 ασίστ αντίστοιχα.