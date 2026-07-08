Σλούκας, Βέσελι και Ντάνστον στη Μύκονο – Οι στιγμές χαλάρωσης σε γνωστό beach bar στον Πλατύ Γιαλό (vid)

Στη Μύκονο συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Κώστας Σλούκας και δυο πρώην συμπαίκτες του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Γιαν Βέσελι και ο Μπράιαν Ντάνστον έχουν άλλωστε επισκεφθεί και στο παρελθόν την «βασίλισσα» των Κυκλάδων και φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένοι να το αλλάξουν.

Η Μύκονος θυμίζει στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού προπονητικό camp καθώς εκτός από τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές που ξεκουράζονται στο νησί προτού αρχίσουν οι προπονήσεις για την νέα αγωνιστική περίοδο, αρκετοί είναι και ξένοι συνάδελφοί τους που προτιμούν την κοσμοπολίτισσα των Κυκλάδων για διακοπές.

Στον Πλατύ Γυαλό η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον Κώστα Σλούκα, μαζί με τους άλλοτε συμπαίκτες του και τις οικογένειές τους σε διάσημο beach bar.

Απόλαυσαν τον ήλιο και την θαλασσα και πέρασαν ανέμελες στιγμές. Άλλωστε το συγκεκριμένο μαγαζί είναι ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν δίπλα στο κύμα, συνδυάζοντας πολυτελείς ανέσεις, γαστρονομική εμπειρία και άψογο σέρβις.