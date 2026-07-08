Basketball Champions League: Η ώρα της κλήρωσης για τις ελληνικές ομάδες – Αναλυτικά τα γκρουπ και το φορμάτ

Ώρα κλήρωσης στο BCL με τις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους στην διοργάνωση της νέας χρονιάς. Αναλυτικά όλα τα γκρουπ δυναμικότητας, το σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης, τις διασταυρώσεις μέχρι τη φάση των «16» και τις ημερομηνίες-κλειδιά της νέας σεζόν.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της κανονικής περιόδου και των προκριματικών της διοργάνωσης, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ΑΕΚ και το Περιστέρι, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω των προκριματικών.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο Patrick Baumann House of Basketball στο Μιέ της Ελβετίας και θα ξεκινήσει στις 12:30 ώρα Ελλάδας, με ζωντανή μετάδοση από το επίσημο κανάλι του Basketball Champions League στο YouTube.

Συνολικά 30 ομάδες έχουν εξασφαλίσει απευθείας θέση στην κανονική περίοδο, ενώ ακόμη 24 σύλλογοι θα διεκδικήσουν τις δύο τελευταίες θέσεις μέσω δύο προκριματικών τουρνουά

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι αποφεύγει όλους τους υπόλοιπους ισχυρούς συλλόγους της διοργάνωσης.

Το Περιστέρι τοποθετήθηκε στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας και γνωρίζει ήδη ότι δεν μπορεί να κληρωθεί με άλλη ελληνική ομάδα.

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

ΑΕΚ

Γαλατασαράι

Χάποελ Χολόν

Ρίτας Βίλνιους

Σλάβια Πράγας

Τέλεκομ Μπον

Ουνικάχα

Ουνικάχα Μούρθια

2ο γκρουπ

Άλμπα Βερολίνου

Χοβεντούτ Μπανταλόνα

Σολέ

Φάλκο Σομπατέλι

Ναντέρ

Ρέτζιανα

Περιστέρι

Στρασμπούρ

3ο γκρουπ

Γιουβέντους Ουτένα

Μπνέι Χερζλίγια

Ιγκοκέα

Λέγκια Βαρσοβίας

Βαρέζε

Σαμπάχ

Σπαρτάκ

Άντβερπ Τζάιαντς

4ο γκρουπ

Παρντούμπιτσε

Μπάμπεργκ

Τσιμπόνα

Πόρτο

Μπιλμπάο

Τραμπζονσπόρ

Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 1

Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 2

Οπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια η διοργάνωση διατηρεί το ίδιο σύστημα διεξαγωγής. Οι πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16», ενώ οι δεύτεροι και τρίτοι θα δώσουν σειρές Play-In, οι οποίες θα κρίνονται στις δύο νίκες.

Οι διασταυρώσεις έχουν ήδη προκαθοριστεί:

Α2 – Β3 και Β2 – Α3

Γ2 – Δ3 και Δ2 – Γ3

Ε2 – ΣΤ3 και ΣΤ2 – Ε3

Ζ2 – Η3 και Η2 – Ζ3

Οι νικητές θα σχηματίσουν τους τέσσερις ομίλους της φάσης των «16»:

Όμιλος I: Α1, Ε1, νικητής Γ2/Δ3, νικητής Ζ2/Η3

Όμιλος J: Β1, ΣΤ1, νικητής Δ2/Γ3, νικητής Η2/Ζ3

Όμιλος K: Γ1, Ζ1, νικητής Β2/Α3, νικητής Ε2/ΣΤ3

Όμιλος L: Δ1, Η1, νικητής Α2/Β3, νικητής ΣΤ2/Ε3

Έτσι, δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση ούτε για τα Play-In ούτε για τη φάση των «16».

Παράλληλα η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση και στα προκριματικά.

Ο Προμηθέας Πάτρας συμμετέχει στο 2ο Προκριματικό Τουρνουά ως ισχυρός (1ο γκρουπ δυναμικότητας), ενώ ο Κολοσσός Ρόδου βρίσκεται στο 3ο γκρουπ.

Το Προκριματικό Τουρνουά 2 διαμορφώνεται ως εξής:

1ο γκρουπ

Βίρτσμπουργκ

Προμηθέας Πάτρας

Μπενφίκα

VEF Ρίγα

2ο γκρουπ

Οπάβα

Μανίσα

Ράστα Φέχτα

Ρίο Μπρεογάν

3ο γκρουπ

Τζίκι Βαρσοβίας

Κολοσσός Ρόδου

Ρίλσκι Σπορτίστ

Ντενιζλί

4ο γκρουπ

BC Βιέννη

Λαντάου Λάιονς

Λιόν ντε Ζενέβ

Μάντσεστερ Basketball

Οι ομάδες του 1ου γκρουπ θα αντιμετωπίσουν ομάδες του 4ου, ενώ εκείνες του 2ου θα αναμετρηθούν με συλλόγους του 3ου. Όλοι οι αγώνες θα είναι νοκ άουτ, με το δεύτερο προκριματικό τουρνουά να ξεκινά από τη φάση των «16».

Τα δύο προκριματικά τουρνουά θα διεξαχθούν 14-20 Σεπτεμβρίου, με τους δύο νικητές να συμπληρώνουν το παζλ της κανονικής περιόδου.