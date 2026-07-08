«Κλείσατε και τα μικρόφωνα»: Άγριο ξέσπασμα του Οικονομόπουλου σε συναυλία του

Μια στιγμή έντασης σημειώθηκε στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τραγουδιστή μπροστά στους θεατές.

Την ώρα που ερμήνευε τη μεγάλη του επιτυχία «Για κάποιο λόγο», διαπίστωσε δυσλειτουργία στα ακουστικά και στα μικρόφωνά του, κάτι που τον εκνεύρισε ιδιαίτερα.

«Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», ακούγεται να λέει απευθυνόμενος προς τους μουσικούς και το τεχνικό επιτελείο.

Αμέσως μετά έβγαλε τα ακουστικά του και πέταξε ένα μέρος του εξοπλισμού στο δάπεδο της σκηνής.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social και έγινε γρήγορα viral.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Πηγή: ieidiseis.gr