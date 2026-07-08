Ναυαγοσώστρια έσωσε επτά λουόμενους, εκ των οποίων δύο παιδιά, από επικίνδυνο θαλάσσιο ρεύμα στην Κεφαλονιά

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην παραλία της Αβύθου, στη Νότια Κεφαλονιά, όταν ξαφνική αλλαγή στις συνθήκες της θάλασσας έθεσε σε κίνδυνο επτά λουόμενους.

Το γεγονός έγινε γνωστό έπειτα από μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία και θέλησαν να αναδείξουν την άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας, Σοφίας Κασπίρη, η οποία κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια τους λουόμενους από το σημείο κινδύνου.

Η Άβυθος αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Νότιας Κεφαλονιάς, με πολλούς επισκέπτες καθημερινά, κυρίως οικογένειες με παιδιά. Ωστόσο, η θάλασσα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσει απρόβλεπτες αλλαγές, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώθηκε απότομος κυματισμός, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκαν συνθήκες που άρχισαν να παρασύρουν ανθρώπους προς τα βαθύτερα νερά. Οι περισσότεροι λουόμενοι κατάφεραν να επιστρέψουν στην ακτή, όμως επτά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αδέρφια, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η ναυαγοσώστρια της παραλίας, Σοφία Κασπίρη, από την Πάτρα, η οποία είναι απόφοιτη Νοσηλευτικής και διαθέτει τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, μπήκε στη θάλασσα και ξεκίνησε την προσπάθεια απεγκλωβισμού των λουόμενων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο απαιτητική, καθώς εκτός από το έντονο κύμα και τα ρεύματα, έπρεπε να διαχειριστεί και τον πανικό των ανθρώπων που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες μαρτυρίες, σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να βοηθήσει ταυτόχρονα τρεις ενήλικες που είχαν εξαντληθεί μέσα στο νερό. Τότε, παιδιά από την καντίνα της παραλίας αντιλήφθηκαν τη δυσκολία της επιχείρησης και μπήκαν στη θάλασσα προκειμένου να συνδράμουν.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30. Η ναυαγοσώστρια μπήκε επανειλημμένα στη θάλασσα, καταφέρνοντας τελικά να οδηγήσει όλους τους λουόμενους με ασφάλεια στην ακτή.

Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, αφήνοντας πίσω του ανακούφιση αλλά και έντονη συγκίνηση για την προσπάθεια της ναυαγοσώστριας. Μιλώντας στο KefaloniaPress, η Σοφία Κασπίρη περιέγραψε: «Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά».

Η ίδια σημειώνει πως η εμπειρία της στη διάσωση, σε συνδυασμό με τις σπουδές της στη νοσηλευτική, τη βοηθούν να διαχειρίζεται με ψυχραιμία τέτοιες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια μιας διάσωσης όσο και μετά την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον κίνδυνο.

Πηγή: kefaloniaPress.gr