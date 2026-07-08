Από τον Βαλαντσιούνας στον Λούνεϊ οι Λέικερς - Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Λιθουανού

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Λέικερς ενισχύουν την γραμμή των ψηλών τους με τον Κέβιν Λούνεϊ, σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Λιθουανού σέντερ.

Οι Λέικερς αναζητούσαν ψηλό για να πλαισιώσει τον Γουόκερ Κέσλερ στην γραμμή των σέντερ και το βρήκαν στο πρόσωπο του Κέβιν Λούνεϊ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι «λιμνάνθρωποι» συμφώνησαν με τον Αμερικανό ψηλό για συμβόλαιο ενός έτος έναντι 3.9 εκατ. δολαρίων.

Η κίνηση αυτή έφερε νέα τροπή στην υπόθεση Βαλαντσιούνας, καθώς όλα έδειχαν πως ο Λιθουανός σέντερ θα έπαιρνε το δρόμο για το Λος Άντζελες, την στιγμή που ο ίδιος δεν υπολογίζεται από τους Νάγκετς.

Το συμβόλαιο των Νάγκετς με τον Βαλατσιούνας γίνεται guaranteed στις 8 Ιουλίου. Τότε, ο Λιθουανός θα λάβει 10 εκατομμύρια δολάρια ευθύς αμέσως, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό το salary cap της ομάδας του Ντένβερ.

Αν μέχρι τότε επιλέξουν να μην τον κρατήσουν και να τον παραχωρήσουν σε κάποια ανταλλαγή, θα κληθούν να του αποπληρώσουν ένα ποσό μόλις 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι των 10 που θα χρειαζόταν υπό άλλες περιπτώσεις.