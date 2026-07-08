Από τον Βαλαντσιούνας στον Λούνεϊ οι Λέικερς - Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Λιθουανού

Οι Λέικερς αναζητούσαν ψηλό για να πλαισιώσει τον Γουόκερ Κέσλερ στην γραμμή των σέντερ και το βρήκαν στο πρόσωπο του Κέβιν Λούνεϊ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι «λιμνάνθρωποι» συμφώνησαν με τον Αμερικανό ψηλό για συμβόλαιο ενός έτος έναντι 3.9 εκατ. δολαρίων.
Η κίνηση αυτή έφερε νέα τροπή στην υπόθεση Βαλαντσιούνας, καθώς όλα έδειχαν πως ο Λιθουανός σέντερ θα έπαιρνε το δρόμο για το Λος Άντζελες, την στιγμή που ο ίδιος δεν υπολογίζεται από τους Νάγκετς.
Το συμβόλαιο των Νάγκετς με τον Βαλατσιούνας γίνεται guaranteed στις 8 Ιουλίου. Τότε, ο Λιθουανός θα λάβει 10 εκατομμύρια δολάρια ευθύς αμέσως, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό το salary cap της ομάδας του Ντένβερ.
Αν μέχρι τότε επιλέξουν να μην τον κρατήσουν και να τον παραχωρήσουν σε κάποια ανταλλαγή, θα κληθούν να του αποπληρώσουν ένα ποσό μόλις 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι των 10 που θα χρειαζόταν υπό άλλες περιπτώσεις.
Free agent center Kevon Looney has agreed on a one-year, $3.9 million deal with the Los Angeles Lakers, Life Sports Agency CEO Todd Ramasar tells ESPN. pic.twitter.com/fxfdg3yhSV— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2026