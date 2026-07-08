Καλή η κλήρωση για την ΑΕΚ στο BCL - Δύσκολος όμιλος για το Περιστέρι

Τους αντιπάλους τους έμαθαν σήμερα στους ομίλους του Basketball Champions League ΑΕΚ και Περιστέρι, με την κληρωτίδα να είναι καλή με την Ένωση.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του BCL για τη σεζόν 2026-27. Στον 3ο όμιλο του Basketball Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Φάλκο, τους Αντβέρπ Τζάιαντς και μια ομάδα που θα προκύψει από τα προκριματικά.

Το Περιστέρι από την άλλη κληρώθηκε στον 4ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε και την Μπάμπεργκ, έχοντας δύσκολο έργο.

Αναλυτικά οι όμιλοι του BCL:

1ος Όμιλος

Ρίτας

Ναντέρ

Σαμπάχ

Τραμπζονσπόρ

2ος Όμιλος

Γαλατασαράι

Στρασμπούρ

Λέγκια Βαρσοβίας

Τσιμπόνα

3ος Όμιλος

ΑΕΚ

Φάλκο

Αντβέρπ

Νικητής 1ου Προκριματικού

4ος Όμιλος

Μούρθια

Περιστέρι

Βαρέζε

Μπάμπεργκ

5ος Όμιλος

Ουνικάχα Μάλαγα

Ρέτζιο Εμίλια

Γιουβέντους

Παρντούμπιτσε

6ος Όμιλος

Χάποελ Χολόν

Σολέ

Σπαρτάκ

Νικητής 2ου Προκριματικού

7ος Όμιλος

Σλάβια

Άλμπα Βερολίνου

Ιγκοκέα

Μπιλμπάο

8ος Όμιλος

Βόννη

Μπανταλόνα

Μπνέι Χέρτζλιγια

Πόρτο

Προκριματικά BCL

1ος προκριματικός

1. Λέβιτσε - Βίλπας

2. Μπάκεν Μπέαρς - Λανστέντε Χάμερς Τσβόλε

3. Φρίμπουρκ - Μπατούμι

4. Οραντέα - ΑΕΚ Λάρνακας

Ημιτελικά

5. Νικητής 1 - Νικητής 2

6. Νικητής 3 - Νικητής 4

Τελικός

7. Νικητής 5 - Νικητής 6

2ος προκριματικός

1. Ρίγα - Λαντάου Λάιονς

2. Όπαβα - Ντζίκι Βαρσοβίας

3. Βίρτζμπουργκ - Μάντσεστερ

4. Μπρεογκάν - Ρίλσκι

5. Προμηθέας - Βίεννη

6. Μανίσα - Κολοσσός Ρόδου

7. Μπενφίκα - Λάιονς Γενεύης

8. Ράστα Βέχτα - Ντενιζλί

Προημιτελικά

9. Νικητής 1 - Νικητής 2

10. Νικητής 3 - Νικητής 4

11. Νικητής 5 - Νικητής 6

12. Νικητής 7 - Νικητής 8

Ημιτελικά

13. Νικητής 9 - Νικητής 10

14. Νικητής 11 - Νικητής 12

Τελικός

15. Νικητής 13 - Νικητής 14