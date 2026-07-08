Καλή η κλήρωση για την ΑΕΚ στο BCL - Δύσκολος όμιλος για το Περιστέρι

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του BCL για τη σεζόν 2026-27. Στον 3ο όμιλο του Basketball Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Φάλκο, τους Αντβέρπ Τζάιαντς και μια ομάδα που θα προκύψει από τα προκριματικά.
Το Περιστέρι από την άλλη κληρώθηκε στον 4ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε και την Μπάμπεργκ, έχοντας δύσκολο έργο.
Αναλυτικά οι όμιλοι του BCL:
1ος Όμιλος
Ρίτας
Ναντέρ
Σαμπάχ
Τραμπζονσπόρ
2ος Όμιλος
Γαλατασαράι
Στρασμπούρ
Λέγκια Βαρσοβίας
Τσιμπόνα
3ος Όμιλος
ΑΕΚ
Φάλκο
Αντβέρπ
Νικητής 1ου Προκριματικού
4ος Όμιλος
Μούρθια
Περιστέρι
Βαρέζε
Μπάμπεργκ
5ος Όμιλος
Ουνικάχα Μάλαγα
Ρέτζιο Εμίλια
Γιουβέντους
Παρντούμπιτσε
6ος Όμιλος
Χάποελ Χολόν
Σολέ
Σπαρτάκ
Νικητής 2ου Προκριματικού
7ος Όμιλος
Σλάβια
Άλμπα Βερολίνου
Ιγκοκέα
Μπιλμπάο
8ος Όμιλος
Βόννη
Μπανταλόνα
Μπνέι Χέρτζλιγια
Πόρτο
Προκριματικά BCL
1ος προκριματικός
1. Λέβιτσε - Βίλπας
2. Μπάκεν Μπέαρς - Λανστέντε Χάμερς Τσβόλε
3. Φρίμπουρκ - Μπατούμι
4. Οραντέα - ΑΕΚ Λάρνακας
Ημιτελικά
5. Νικητής 1 - Νικητής 2
6. Νικητής 3 - Νικητής 4
Τελικός
7. Νικητής 5 - Νικητής 6
2ος προκριματικός
1. Ρίγα - Λαντάου Λάιονς
2. Όπαβα - Ντζίκι Βαρσοβίας
3. Βίρτζμπουργκ - Μάντσεστερ
4. Μπρεογκάν - Ρίλσκι
5. Προμηθέας - Βίεννη
6. Μανίσα - Κολοσσός Ρόδου
7. Μπενφίκα - Λάιονς Γενεύης
8. Ράστα Βέχτα - Ντενιζλί
Προημιτελικά
9. Νικητής 1 - Νικητής 2
10. Νικητής 3 - Νικητής 4
11. Νικητής 5 - Νικητής 6
12. Νικητής 7 - Νικητής 8
Ημιτελικά
13. Νικητής 9 - Νικητής 10
14. Νικητής 11 - Νικητής 12
Τελικός
15. Νικητής 13 - Νικητής 14