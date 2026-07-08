Στον Πανσερραϊκό ο Βερνάρδος

Παίκτης του Πανσερραϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Θοδωρής Βερνάρδος, ενισχύοντας έτσι τα λιοντάρια την μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Βερνάρδο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και επιστρέφει για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 07/11/1997 στην Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται ως πλάγιος χαφ, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανσερραϊκό, καθώς τη σεζόν 2015-2016 ήταν αρχικά μέλος της Κ19 και στην συνέχεια έγινε επαγγελματίας.

Πέρυσι εντυπωσίασε με την φανέλα της Ελλάς Σύρου, έχοντας 32 συμμετοχές, 9 γκολ και 2 ασίστ.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε Ηρακλή, Αστέρα Βλαχιώτη, Ολυμπιακό Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου έχοντας συνολικά 170 συμμετοχές, 29 γκολ και 9 ασίστ στην κατηγορία.

Θοδωρή, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών.